Carmen Moriyón reclama al Principado "que pare ya" el proyecto de pirólisis en el puerto de Gijón

«Le pedimos al Principado que pare esto ya». Carmen Moriyón, candidata de Foro Asturias a la Alcaldía de Gijón, se pronunció con estas palabras este mediodía tras estampar su firma en la mesa que la federación vecinal gijonesa ubicó en el acceso al rastro para rechazar la instalación en El Musel de la planta de la empresa Proyectos de Economía Circular (Preco) para obtener productos químicos a partir de 200.000 toneladas anuales de residuos plásticos que se tratarían mediante pirólisis, instalación que los vecinos equiparan a una incineradora. La federación vecinal también recogió firmas en El Náutico.

Foro Asturias señaló que la clave para frenar el Proyecto está en el Principado, que fue quien captó la inversión a través de la Consejería de Industria y donde ahora el proyecto está en fase de tramitación ambiental en la Consejería de Medio Ambiente. Un planteamiento que contrasta con el del presidente del Principado, Adrián Barbón, quien recientemente eludió pronunciarse sobre el asunto considerando que afectaba a la esfera local.

A este respecto, Moriyón señaló hoy que «los montajistas quieren confundir. El Ayuntamiento da la licencia, porque si no estarías prevaricando cuando la empresa cumple, entonces estás obligado a dar la licencia, pero nosotros lo que decimos es, al Principado de Asturias, que pare esto ya y que lo pare claramente, porque Gijón necesita otro tipo de instalaciones industriales. Lo que no se puede generar en los vecinos es la idea de que la zona oeste de Gijón está destinada a ser el basurero de Asturias y contra eso vamos a pelear y nuestra posición es frontal», resaltando el efecto nocivo para la salud de la contaminación y la acumulación de industrias contaminantes en la zona oeste de Gijón, con áreas donde se están incumpliendo los límites legales de mala calidad del aire.

El cabeza de cartel de Foro en las elecciones autonómicas, Adrián Pumares, añadió que «la pelota está efectivamente en el tejado del Principado, que es quien tiene las competencias de medioambiente y yo estoy profundamente preocupado, porque lo que se está haciendo es enredar y no se está siendo claro», en alusión a la reciente comparecencia en la Junta General del Principado del consejero de medio ambiente, Juan Cofiño, sobre la planta de pirólisis en la cual, a juicio de Pumares, «no disipó en su comparecencia en la Junta General del Principado; no nos dejó claro que fuese un proyecto que no fuese a afectar a la salud de los gijoneses». El candidato autonómico también indicó que la presión vecinal frenó la instalación de una planta de pirólisis en Noreña, más pequeña que la que se plantea para Gijón y a la que también se opuso Foro.

Moriyón recordó que cuando fue Alcaldesa, «Foro colaboró desde la lealtad» con el Principado en materia medioambiental «y eso es lo queremos seguir haciendo si tenemos responsabilidad de gobierno, colaborar con la autoridad competente en la materia, que es el Principado de Asturias, pero que reconozcan que aquí hay una falta de confianza generada a lo largo de muchos años y que esa falta de confianza no pasa por traer otra actividad potencialmente contaminadora al Musel».

La candidata trajo a colación en ese sentido la mala calidad del aire en la zona oeste, con más superaciones de las legalmente permitidas en los niveles de partículas PM10 el año pasado, «con 44 o 45 días» por encima de los límites legales, a lo que añadió que «lo grave no es eso, lo grave es que 82 días de 2022 no hay datos de PM10 en la estación de El Lauredal». Esto es, no se reflejaron las mediciones efectuadas en esas fechas.

Por ello, «si en un radio de 5 kilómetros de El Lauredal, donde hay seis instalaciones industriales con autorización ambiental integrada y más de 20 con una autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, lo que decimos es que hasta que ese tema no se tenga controlado, no más riesgos», remató Moriyón.

Moriyón destacó el «apoyo sin fisuras de Foro Asturias» a la movilización vecinal contra la instalación en El Musel de la planta de Pirólisis y respecto al reproche que le hizo la candidata del PP a la Alcaldía, Ángeles Pumariega, que acusa a Foro de «populista» por oponerse a la inversión de Preco, Moriyón respondió que «cuando oímos esas cuestiones de poner en la balanza el empleo y la industria, yo diría que los políticos que llevan el debate a esa simplicidad no son populistas, son montajistas», «llevar el planteamiento a donde lo llevan determinados grupos políticos, que es a elegir entre salud y empleo, es un montaje».

Además de apostar por industrias limpias, la candidata de Foro también recordó que había hecho un llamamiento al candidato del PSOE a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, «Floro» para crear un frente común por el medioambiente de los candidatos a la alcaldía de Gijón «y sólo recibí descalificaciones y el llamamiento que le hice no era destructivo ni que le increpara, sino que creía que los candidatos a la Alcaldía debíamos hacer un frente común para defender la salud de los gijoneses, pero no enfrentándonos al Principado, porque esto se va a solucionar cuando colaboren de verdad las administraciones. Yo hice ese llamamiento, recibí descalificaciones, pero si él hoy se pone del lado de la salud de los vecinos y dice no a la pirólisis, es algo que hoy pongo en valor», señaló Moriyón.

Pumares, por su parte, acusó al PSOE de «estar enredando» por no clarificar cuál es su postura frente al proyecto de Preco, captado por el Principado, defendido por la alcaldesa, Ana González y repudiado por el candidato socialista a la Alcaldía. «El PSOE está enredando, no se nos puede vender que hay 17 almas diferentes dentro del PSOE, que tengan una posición común, que digan claramente la postura que van a defender tanto si gobiernan en el Principado como si gobiernan en Gijón», señaló Pumares.