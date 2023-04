"En Tabacalera hubo un trabajo constante, pero invisible; el plan estará en cuatro meses"

El escritor Miguel Barrero (Oviedo, 1980) dirige la Fundación Municipal de Cultura desde el verano de 2019. Afronta las últimas semanas del mandato centrado en una edición de la Feria del Libro que apunta a batir récord de casetas en junio, y en tratar de que el proyecto de Tabacalera, en redacción, cierre este año con la licitación de obra. Defiende la gestión de Ana González, una alcaldesa "valiente". Y explica que las excavaciones en la Campa Torres se retrasan hasta verano por la prórroga presupuestaria.

–¿Qué asuntos quedan pendientes en la Fundación en este final de mandato?

–Concluir en medida de lo que podamos las muchas cosas que están en marcha y los programas habituales, principalmente, la Feria del Libro y el Festival de Música Antigua.

–Para esa Feria se había acordado con los libreros locales un canon para rebajar el de editoriales y librerías de fuera, pero no salió adelante.

–Iba incluido en el proyecto de ordenanzas fiscales, que se cayó. Pero, a falta de las últimas confirmaciones, sí parece que habrá un nuevo récord de casetas en esta edición. Si no hay bajas, que a veces pasa en estas fechas, habrá unas 71 casetas, lo que supondría un incremento importante, como en una decena, respecto al año pasado.

–¿Deberían venir más editoriales de fuera de la región?

–Se está consiguiendo, pero vienen menos de las que podrían venir por lo que cuesta. Cada editorial de fuera paga unos 500 euros por cuatro días, sin contar el gasto por empleados y estancia. Si hacemos la ratio, la caseta de Gijón sale más cara que la de la Feria del Libro de Madrid. La Feria de Gijón se pensó originalmente para librerías de Gijón y editoriales de Asturias, pero potenciarla ahora como lo que ya es, la feria del libro más importante de Asturias y una de las referentes del noroeste de España, exige replantear también el modelo de inscripción y cobro.

–¿La doble ubicación en Begoña y Tomás y Valiente funciona?

–Permite ampliar el radio de acción. Es verdad que la ubicación de Tomás y Valiente es controvertida, pero el año pasado Hoja de Lata se puso allí y me dijeron que fue su mejor año. Hay opiniones para todos los gustos, pero esa zona nos permite ganar el Antiguo Instituto y la Escuela de Comercio para actividades. Y Begoña está muy bien, está muy céntrico, pero en ese sentido tiene limitaciones.

–La gran novedad en programación del mandato fue el Poex, que nació en lo peor del covid-19.

–En el peor momento posible. La primera edición, telemática, tuvo un éxito raro porque fue al ralentí: en las primeras emisiones había poca gente, pero los vídeos iban ganando audiencia y alcanzaron visionados inverosímiles. La segunda edición también se hizo en precario por restricciones de aforo y la tercera y esta cuarta ya se parecieron más al festival que habíamos diseñado.

–Una de las invitadas este año fue Carmen Yáñez, viuda de Luis Sepúlveda, que plantea ahora, frustrada su idea de crear una "casa de las letras" en la ciudad, donar bocetos y archivos del autor. ¿Hay algo previsto?

–Esa donación sería totalmente plausible, y yo se lo dije, pero en su día me dijo que eso no lo quería donar y no ha vuelto a dirigirse a mí. También es verdad que la competencia en este caso sería del área de archivos, de la concejalía de Participación, porque las bibliotecas de Gijón no tienen capacidad para gestionar algo así. En cualquier caso, sé que el Ayuntamiento estaría dispuesto a asumir ese legado.

–¿Se estudia algo concreto?

–En su día nos trasladaron varias ideas, una de ellas, esa casa de las letras, que era inasumible. También propusieron una estatua, y yo dije que me parecía más apropiado poner su nombre a una biblioteca. Elegimos la de El Coto por ser un lugar de represión que con la democracia se recuperó para la ciudadanía. Y hubo un gran homenaje que se suma a los que hicimos en la Feria del Libro en 2020 y en el Poex de 2021. Mi relación con Carmen es buena y sabe que nuestra disposición desde el Ayuntamiento es plena dentro de sus posibilidades.

–¿Se aplaza definitivamente integrar la fundación en Divertia?

–Se veía necesario agilizar la gestión de programas. Más que una fusión, se planteaba que Divertia, que se convertiría en otra cosa, se encargase de la programación cultural de la ciudad. Ahora mismo, por ejemplo, hay gente en la Fundación y en Divertia programando teatro por separado. Todo eso se paró y sigue así, porque desde la concejalía de Hacienda se nos dijo que parásemos y que no daba tiempo. La idea era evitar atascos y unos problemas de coordinación que en este mandato no hubo porque había buena sintonía entre Lara (Martínez) y yo, pero nos consta que en años anteriores la relación entre responsables era casi inexistente.

–Los grandes proyectos para este año fueron rehabilitar Tabacalera y la Campa Torres. ¿Se retrasan?

–La Campa va bien, no se ha ralentizado demasiado. Está concluida la primera fase, que era para clasificar todo el material anterior. La prórroga presupuestaria nos ha impedido empezar ya con la segunda, pero se prevé empezar en julio y durará nueves meses para drenar dos zonas de la llanada. Eso exige excavación, así que es muy posible que aparezcan restos importantes. La previsión es que el proyecto entero termine en 2026, que es la misma que teníamos al principio. Tanto la Campa como Tabacalera fueron proyectos que lanzamos con la previsión de que durasen más de un mandato.

–¿Y Tabacalera, cómo avanza?

–Hay un anteproyecto de obra que se está cerrando y se prevé tener un proyecto definitivo en unos cuatro meses, lo que ya permitirá licitar la obra. Recuerdo que llegamos (del mandato de Foro) con una obra parada y sin documentos que especificasen qué hacer, así que hubo que hacer un plan de usos, un plan funcional, el de restauración y el proyecto museológico de la planta baja, y luego redactar los pliegos. Mientras, se derribó la esquina de María Baldujo, se impermeabilizó el forjado norte... Hubo un trabajo constante, aunque invisible.

–¿Qué plazos se barajan?

–La idea es que a finales de año el proyecto esté adjudicado o con la licitación ya muy avanzada para poder comenzar la obra.

–Acaba de llegar de una beca de varias semanas en La Toscana para escribir. ¿Dejó asuntos a medias?

–No. Beatrice Monti della Corte puso en su casa de la Toscana en el año 2000 una residencia para escritores. Invita a autores que conoce o de los que ha oído hablar. Alberto Manguel le habló de mí, y ella buscó cosas mías. A finales del año pasado, me escribió para invitarme. Yo miré fechas, consulté con el Ayuntamiento si podía irme y me dijeron que sí, así que estuve allí dos semanas escribiendo. Por allí han pasado como unos 300 escritores, entre ellos Annie Ernaux, Emmanuel Carrère y John Banville. Fue una experiencia muy enriquecedora, porque me dio tiempo para escribir, que es un bien muy preciado del que no siempre dispongo, pero también por poder estar allí con ella. Es una mujer interesante y con una vida trepidante.

–¿Cómo le ha afectado la crisis interna de su partido, el PSOE, en Gijón?

–Tengo la impresión de que Gijón ha estado todo el rato en campaña, porque entre la pandemia y el hackeo y demás ha sido un mandato muy beligerante. Pero no quiero hablar del partido porque, como militante, creo que las cuestiones de partido se discuten dentro y no fuera. Sí puedo decir que estoy muy contento de haber trabajado una vez más con Ana González, con quien tengo una sintonía política y por quien siento un gran afecto intelectual y personal. Creo que ha sido una buena alcaldesa, valiente, que ha tomado decisiones complicadas en momentos muy difíciles pensando siempre en lo que era mejor para la ciudad.

–A partir de mayo, más allá de que publica nueva novela, ¿tiene alguna expectativa?

–Escribir la siguiente (ríe).

–Pero en política.

–No estoy en primera línea. A veces se me ha dado una importancia mayor de la que tengo, pero soy una pieza dentro de un engranaje mucho mayor que yo y con gente mucho más relevante. Y como no me postulé para estar aquí, tampoco me planteo expectativas políticas en el futuro. El partido sabe quién soy y dónde estoy, y yo estoy a su disposición para hablar cuando quieran.