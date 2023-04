"Todas las empresas municipales cuestan ahora más que con Foro, toca cambiar"

Jorge González-Palacios (Gijón, 1971), economista y exgerente de Divertia, formará parte de la lista electoral de Foro Asturias, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, para aportar un perfil "gestor". Lo hace con el propósito de "recuperar la coherencia y el consenso" en la ciudad.

–¿Por qué da el paso?

–Hace unos meses, hablé con Carmen Moriyón y con Jesús Martínez Salvador. No he perdido el trato personal con ellos desde que fui gerente de Divertia. Me presentaron el proyecto y me ilusionó. Hay que recuperar el Gijón que todos queremos. El enfado que se percibe ahora en la ciudad, tras estos últimos cuatro años del PSOE, no define ni a Gijón ni a los gijoneses.

–¿Qué le ilusionó?

–Es el momento del cambio. Creo que es necesario que la sociedad civil se involucre en ello. Pero es cierto que, a nivel personal, me ha costado dar el paso. Estoy muy contento en mi actual trabajo y eso lo hizo aún más difícil. Han sido comprensivos y lo agradezco. Pero es necesario tener involucración e implicación para cambiar las cosas.

–Habla de enfado en la ciudadanía.

–La sociedad gijonesa está viendo que se están tomando medidas que no corresponden a su forma de pensar. Que se están buscando problemas en vez de generar soluciones. Por ejemplo, lo que ha sucedido con el Muro. Este tipo de conflictos reflejan que no se está teniendo en cuenta a los vecinos para tomar ciertas decisiones. Creo que hay que recuperar la coherencia y el consenso como normas fundamentales para gobernar esta ciudad. Si los gijoneses nos dan la confianza para que seamos el equipo de gobierno, eso regresará.

–¿Qué le ha transmitido su entorno?

–Me han apoyado y han entendido perfectamente esa implicación por Gijón. Cuando ejercí como gerente de Divertia, fui consciente de lo fantástico que es trabajar para tu ciudad. Tengo una enorme ilusión en volver a afrontar otro ciclo, a lo mejor ya desde una parte más política que gestora, pero que en cualquier caso, siempre dentro de la base de la gestión.

–Ese matiz es importante. Ahora va en la lista. ¿Lo hará como militante?

–Con Divertia, fui simplemente gestor, no era militante. A día de hoy tampoco lo soy, pero evidentemente soy afín a las políticas de Foro Asturias. Ahora mismo, representa la coherencia y el consenso, como he dicho antes.

–De gobernar, ¿estaría dispuesto a ponerse al frente de Divertia de nuevo?

–Ahora mismo me he ofrecido al proyecto. Si se da la circunstancia, estaré encantado de asumir las competencias que el partido considere oportuno. Si consideran oportuno darme Turismo o Divertia, que es lo que gestioné en su día, pues obviamente estaré encantado. Pero estoy abierto a cualquier otro tipo de competencia.

–¿Cree que ese perfil gestor ha sido clave para que sonase el teléfono?

–La candidatura la conforman un grupo de profesionales, más allá de políticos. Nos avalan las trayectorias en ámbitos profesionales y creo que es muy importante que las decisiones que se tomen, sobre todo en la política local, estén basadas en criterios técnicos y no solo en decisiones políticas.

–Haga balance de estos cuatro años de gestión socialista en Divertia.

–Solo puedo decir que, con Foro, hicimos más de lo que se hace actualmente con un millón y medio de euros menos. Se han tomado una serie de medidas que no han sido correctas. Hay que volver a una gestión más eficaz y tratar de optimizar todos los recursos que tiene la ciudad. No solo en Divertia, sino en cualquier empresa municipal. Todas las empresas municipales están costando ahora mucho más dinero a los gijoneses que con Foro. Gastando más, Gijón no está más limpio, ni tiene mejores líneas de autobús... El Botánico, por poner un ejemplo, cuesta 400.000 euros más que con nosotros y no hay más actividad científica con un número de visitantes mermado.

–Entiendo entonces que no le ha gustado la escisión de Divertia.

–No tenía ningún sentido hacerla. Y unirlas de nuevo es complejo, porque habría que estudiar muy bien qué gasto supondría eso. Lo que sí debemos hacer es apostar por una gestión óptima y tratar de que todas las áreas vuelvan a ser lo que fueron. Los pasados años quedó demostrado que turismo y festejos pueden estar perfectamente juntos porque son complementarios. Tenerlos bajo el mismo paraguas era importante. Desgraciadamente, ahora no somos el motor turístico de Asturias. En 2019, con Foro, se estaba muy por delante del resto de las ciudades y ahora, ya no.

–La división hace difícil comparar las cuentas entre mandatos...

–Hay que sumar las cinco áreas por separado. Ha provocado mayores costes y en ningún caso queda demostrada una mejora. Por tanto, la decisión no ha sido acertada.

–Pero en 2022 se habló de un año turístico "de récord".

–Las cifras se pueden interpretar de muchas maneras. Lo que es absolutamente objetivo es que Gijón ya no es líder en Asturias. Y que antes estábamos entre las tres ciudades con un mayor crecimiento del turismo en el norte de España. El hecho de que las cifras absolutas sean mejores, solo significa que todo el mundo crece. Pero si tú creces mucho menos que el resto y pasas de ser el primero a ocupar puestos de cola, evidentemente, las cosas no están saliendo lo bien que a todos nos gustaría. Eso sí, insisto en defender a todos los profesionales del área de turismo, que son magníficos.

–¿Retomaría la fórmula de los grandes conciertos?

–A todos nos encantaría, pero hay que ser realistas. Exige una inversión multimillonaria. Habría que ver y analizar prioridades y ver si es posible o no. Sin conocer la realidad de las cuentas, no puedo lanzarme a la piscina. Lo que sí defiendo es la colaboración público-privada, que inversores particulares vean que Gijón es una ciudad idónea e indicada para realizar uno de esos macroconciertos, como buscamos desde Foro en su momento para festivales ya consolidados como el Tsunami o el Gijón Life.

–También se ha perdido la feria taurina. ¿Debe recuperarse?

–Moriyón ya dijo que sí. Llegó a ser una de las ferias taurinas de referencia en el norte de España y no entiendo por qué se ha perdido. Vuelvo a hablar de coherencia y de consenso. Creo que no debemos de prohibir, debemos de hacer una oferta variada y luego que cada gijonés decida. Y eso no excluye para hacer en ella otros eventos a lo largo del año.

–Entre los grandes retos empresariales está la ampliación del Parque Tecnológico. ¿Alguna idea?

–La apuesta por el Parque Tecnológico y su ampliación como polo de innovación tecnológica debe ser clara. Y retomar los Fondos de Capital Semilla y el Fondo de Capital Riesgo. Tuvieron mucho éxito. Trataremos de invertir cerca de diez millones en fondos de similares características para que el Parque Tecnológico sea referencia no solo a nivel de Asturias, sino del norte de España. La ampliación no debe quedarse solo en una ampliación urbanística. Debemos conseguir hacer del parque un sitio donde las empresas se vean cobijadas, con facilidad para trabajar y con ayudas. Gijón crece en esta área y debe seguir avanzando.

–Algunas encuestas ya apuntan a que Foro, el PP y Vox sumarán mayoría absoluta. ¿Le gusta la fórmula de formar gobierno con los otros dos partidos?

–En lo que estamos trabajando ahora es en tratar de convencer a todos los gijoneses de que la apuesta de Foro es la mas correcta. Una vez tengamos resultados definitivos, será el momento de valorar lo que venga. Tenemos que convencerles de que apostar por Foro es hacerlo por la coherencia, la sensatez y el consenso.