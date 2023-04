Foro promete toros en agosto si logra la Alcaldía de Gijón: "Ya estamos trabajando en ello"

Compromiso electoral de Foro: habrá feria taurina este verano si su partido recupera el gobierno. Integrantes del grupo municipal se reunieron esta tarde con representantes de la Federación Taurina del Principado de Asturias para anunciarles que el partido de Carmen Moriyón ha creado "un grupo de trabajo" desde el que están canalizando qué tipo de trámites tendrían que ponerse en marcha para poder recuperar la feria taurina de Begoña este mismo verano. Unas tareas que están tomando como base los varios estudios realizados ya sobre el estado de la plaza de El Bibio y que, a juicio de la formación, podrían permitir la reapertura del coso de manera casi inmediata y, como mucho, con algunas tareas de mantenimiento previas y una muy ligera reducción de aforo. "Estamos trabajando ya para que, si por un casual los gijoneses deciden que podamos volver a ostentar la Alcaldía, tengamos ya muy claro lo que hay que hacer para recuperar la feria este verano", aseguró el edil Jesús Martínez Salvador.

El concejal explicó que el grupo de trabajo creado está "estudiando con rigurosidad todos los informes (sobre la plaza) elaborados en este mandato, que no son pocos", así como "analizando qué obras habría que cometer con carácter inmediato" para determinar con qué aforo podría reabrir la plaza. Un aforo que tendría que reducirse en parte si se toma como base el informe del coso elaborado por el Servicio de Arquitectura y Mantenimiento que, aunque aseguraba que la plaza era "lo suficientemente estable", sí alertaba de algunos fallos en el graderío. Martínez Salvador explica que la plaza, en cualquier caso, podría abrir "con la mayoría" de asientos habituales. Añadió también el edil que el grupo de trabajo está estudiando también cuáles son "las tramitaciones necesarias", desde el punto de vista administrativo, que permitan recuperar el evento.

A juicio de Foro, la feria taurina de Gijón "estaba plenamente consolidada" y era "de las mejores del norte de España". "Tenía un gran atractivo turístico, y de calidad, porque las miles de personas que venían de fuera a la feria de Begoña hacían un importante gasto en el sector turístico, que es muy importante", remarcó Martínez Salvador, que reprochó: "Al final, no se trata de que a un político le gusten los otros o no, sino de que es una actividad legal y que está protegida por las leyes de nuestro país, y que de alguna manera hasta vinculan a las administraciones públicas a promocionarla. Y a Gijón, al Ayuntamiento, no le suponía ningún coste: los empresarios pagaban un canon anual de 50.000 euros para organizar la feria. No vemos ningún motivo para no recuperarla".