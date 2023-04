El marinero fallecido al caer de un barco antes de entrar a El Musel, un filipino con mucha experiencia

Un marinero filipino falleció en la noche del sábado tras caer de un buque que maniobraba para entrar en El Musel con una gran carga de carbón. El hombre se encontraba realizando tareas para instalar una escalera metálica que, por seguridad, deben colocar los barcos de gran tonelaje para facilitar el acceso de prácticos en los puertos en los que atracan. Durante esta labor, por causas que se desconocen, cayó al agua a unas 22 millas al este del Cabo Peñas y, al ser de noche, sus compañeros no pudieron verle. La tripulación llamó a la base de Salvamento Marítimo en Gijón a las 22.15 horas, iniciándose en ese momento un gran operativo de búsqueda que incluyó al Helimer y que se saldó con la recuperación del cuerpo a las 8.30 horas de ayer. El barco, de bandera liberiana y de nombre "Hellasship", atracó en los muelles gijoneses horas después.

El marinero fallecido era contramaestre, tripulante que sirve de enlace entre los oficiales y el resto de compañeros, un cargo que solo ostentan profesionales con gran experiencia y destreza en la mar. La instalación de la escalera que él estaba manejando, además, es una tarea obligatoria para este tipo de buques –un "bulk carrier", un granelero–, que por su tamaño, precisan de ciertas medidas de seguridad a su llegada a todos los puertos para facilitar el acceso de prácticos.

Según ha podido saber este diario, el "Hellasship" tenía previsto atracar en las instalaciones de la EBHI en El Musel a lo largo de la tarde del sábado, pero la presencia de otro barco lo impidió en ese momento y, debido a su gran tamaño –de 292 metros de eslora–, se decidió, por seguridad, para que no se quedase en la zona de fondeo, que volviese a partir aguas adentro y que la tripulación capease el mar durante unas horas hasta que llegase la siguiente ventana de marea alta, prevista para la medianoche. El barco partió al este y en el momento del accidente se encontraba a unas 22 millas del Cabo Peñas. En ese momento, el contramaestre estaba instalando esta escalera y, al caer al agua siendo ya de noche, sus compañeros no lograron localizarlo y tuvieron que pedir ayuda. Aún no está claro, sin embargo, cómo se produjo este incidente realizando unas labores que, por seguridad, siempre se llevan a cabo con arnés y a las que el contramaestre, por su cargo, debería estar acostumbrado.

Salvamento Marítimo activó su operativo de rescate nada más recibir el aviso y envió a la ubicación facilitada por la tripulación al helicóptero Helimer, con base en el puerto de El Musel, así como al buque de salvamento "Alonso de Chaves" –un remolcador– y la lancha "Salvamar Rigel". Tras horas de intensa búsqueda por agua y aire, finalmente fue la tripulación del remolcador quien dio aviso, a las 8.30 horas, de que había localizado al marinero, ya fallecido, flotando en el agua y hundiéndose. Un rescatador desde el Helimer se encargó de recuperar el cuerpo, que fue trasladado a El Musel, donde le esperaban agentes de la Guardia Civil y un equipo de sanitarios que solo pudieron certificar su muerte.