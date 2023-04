Moriyón insta al Principado a paralizar la planta de pirólisis que captó para El Musel

"Le pedimos al Principado que pare esto ya". Carmen Moriyón, candidata de Foro a la Alcaldía de Gijón, se pronunció así tras estampar su firma en la mesa que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV) ubicó ayer en el rastro contra la planta de pirólisis proyectada en El Musel. La suya fue una de las "alrededor de 2.000 rúbricas" que ayer recogió la FAV junto al Palacio de los Deportes y en el Náutico, que se suman a las ya obtenidas desde el inicio de la campaña. La recogida proseguirá a través de las asociaciones vecinales y de comercios.

Foro quiso ayer dejar claro su alineamiento con el movimiento vecinal, señalando al Principado como la clave para frenar un proyecto que captó a través de la Consejería de Industria y teniendo en cuenta que es la administración que tramita su autorización desde la Consejería de Medio Ambiente. Un planteamiento que contrasta con el del presidente autonómico, Adrián Barbón, quien eludió pronunciarse sobre el asunto al señalar que afecta a la esfera local, después de que el candidato socialista a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, "Floro", también rechazara la factoría. A este respecto, Moriyón indicó que "los montajistas quieren confundir", ya que el Ayuntamiento estará obligado a dar la licencia a la empresa si supera la tramitación ambiental "porque si no se estaría prevaricando". "Nosotros lo que decimos es, al Principado de Asturias, que pare esto ya y que lo pare claramente porque Gijón necesita otro tipo de instalaciones industriales", indicó. "Lo que no se puede generar en los vecinos es la idea de que la zona oeste de Gijón está destinada a ser el basurero de Asturias y contra eso vamos a pelear y nuestra posición es frontal", añadió.

Moriyón resaltó el efecto nocivo para la salud de la polución, la acumulación de instalaciones contaminantes en la zona oeste y el incumplimiento de la normativa de calidad del aire en El Lauredal, "con 44 o 45 días" por encima del límite legal de partículas PM10 en 2022 y otros 82 en los que "no hubo datos" en esa estación de control. "Hasta que ese tema no se tenga controlado, no más riesgos", remató Moriyón.

Respecto al reproche que le hizo la candidata del PP, Ángela Pumariega, que tildó su postura de "populista", Moriyón respondió: "Cuando oímos esas cuestiones de poner en la balanza el empleo y la industria, yo diría que los políticos que llevan el debate a esa simplicidad no son populistas, son montajistas". "Plantear elegir entre salud y empleo es un montaje", añadí. Y aseguró que, cuando en su día le propuso a Luis Manuel Flórez, "Floro", hacer un frente común de candidatos a la Alcaldía por el medio ambiente "solo recibí descalificaciones". "Si él hoy se pone del lado de la salud de los vecinos y dice no a la pirólisis, es algo que hoy pongo en valor", remató.