"No hay motivos para no recuperar la feria", defiende Foro de su intención de permitir los toros en Gijón

Nuevo compromiso electoral de Foro: habrá feria taurina este verano si recuperan la Alcaldía de Gijón. Representantes del grupo municipal se reunieron ayer frente a la plaza de toros de El Bibio con integrantes de la Federación de Peñas Taurinas del Principado de Asturias, que aglutina a los colectivos taurinos de la región, para anunciarles que desde la formación que lidera la exalcaldesa Carmen Moriyón, candidata a la Alcaldía, han creado "un grupo de trabajo" desde el que están canalizando qué tipo de trámites tendrían que ponerse en marcha para poder recuperar la feria taurina de Begoña el próximo agosto. Unas tareas que están tomando como base los varios estudios realizados ya sobre el estado de la plaza de toros y que, a juicio de la formación, podrían permitir la reapertura del coso de manera casi inmediata y, como mucho, con algunas tareas de mantenimiento previas y una muy reducción de aforo "residual". "Al final, no se trata de que a un político le gusten los toros o no, sino de que es una actividad legal y que está protegida por las leyes de nuestro país, y que de alguna manera hasta vinculan a las administraciones públicas a promocionarla", señaló el portavoz forista, Jesús Martínez Salvador.

El concejal se reunió ayer en el entorno del coso gijonés, acompañado por el también edil forista Pelayo Barcia, con Pedro López (de la Peña Gijona), Pedro Roldán (Peña José Tomás y vicepresidente de la Federación), Maritina Medio (presidenta de la Federación y de la Peña Miguel Ángel Perera) y Ana Rodríguez (secretaria de la federación y presidenta de la peña Rivera Ordóñez). "Queríamos trasladarles nuestro compromiso firme con esto, que ya lo saben, pero también que estamos trabajando ya para que, si por un casual los gijoneses deciden que podamos volver a ostentar la Alcaldía, tengamos ya muy claro lo que hay que hacer para recuperar la feria este verano", afirmó el portavoz forista.

Este nuevo grupo de trabajo se dedica estas semanas a "estudiar con rigurosidad" los diversos informes sobre la plaza de toros elaborados en este mandato. "Que no son pocos", a juicio de Martínez Salvador. En esencia, sobre la mesa hay dos grandes informes, aunque con conclusiones contradictorias. El primero, contratado a una ingeniería, alertaba de la posibilidad de "hundimientos localizados que pueden provocar situaciones de pánico" y señalaba que la plaza tenía problemas de filtraciones de agua que podrían afectar a los asentamientos.

Meses después, el servicio de Arquitectura, que había pedido un estudio más profundo del entorno, dictaminó, en base a nuevos análisis "in situ", que la plaza era "suficientemente estable", aunque sí recomendaba realizar algunas intervenciones en las gradas como labores de aplicación de capas de mortero entre los asientos, impermeabilización y sellado de juntas. "Este último informe venía a tirar por tierra aquel anterior de la ingeniería, que decía que la plaza, poco menos, se estaba cayendo", lamentó Martínez Salvador. "Pero ese último informe sí hacía una serie de recomendaciones a estudiar y que podría suponer, por ejemplo, que en un tendido determinado haya que anular una fila o dos. Pero no creemos que eso sea problemático ni obstáculo alguno para que la plaza pueda abrir", sostuvo.

El grupo de trabajo realiza ahora un "ajuste fino" de qué obras habría que ejecutar y tratará de cuantificar cuál podrá ser finalmente el aforo con el que, en teoría, se podría reabrir el coso. Esa reducción de localidades aún no está clara, pero todo a apunta a que sería "una pérdida residual". "Aún no lo hemos determinado, pero igual supondría anular un 1 o un 0,5 por ciento del total", estiman los foristas. Explicó el concejal que su equipo está también analizando cuáles serán "las tramitaciones necesarias", desde el punto de vista administrativo, para relanzar la feria. La idea, en esencia, busca adelantar trabajo antes de las elecciones locales.

A juicio de Foro, la feria taurina de Gijón "estaba plenamente consolidada" y era "de las mejores del norte de España". "Tenía un gran atractivo turístico, y de calidad, porque los miles de personas que venían de fuera a la feria de Begoña hacían un importante gasto en el sector turístico, que es muy importante", remarcó Martínez Salvador, que aseveró: "A Gijón, al Ayuntamiento, no le suponía ningún coste: los empresarios pagaban un canon anual de 50.000 euros para organizar la feria. No vemos ningún motivo para no recuperarla". Misma valoración que lanza Maritina Medio, que explicó que desde su federación han "pedido cita con la mayor parte de los grupos políticos" que, creen, apoyarían recuperar la feria. "Es una tradición de muchos años y no tuvo sentido anularla. Que haya que hacer ajustes en la plaza no es un problema insalvable", señaló.

El empresario Carlos Zúñiga, en contacto con los toreros y viendo ganaderías en el campo

El compromiso electoral de Foro, verbalizado ayer junto a representantes de varias peñas taurinas, se suma al recibido ya por la Federación que preside Maritina Medio del Partido Popular y Vox, que también se han mostrado partidarios de recuperar la feria de Begoña. Pero al margen de esas intenciones, también es importante saber si hay algún empresario taurino interesado en programar espectáculos taurinos el próximo mes de agosto. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Carlos Zúñiga hijo, responsable de la empresa Circuitos Taurinos, se encuentra mirando ganaderías en el campo bravo y está manteniendo conversaciones con las principales figuras del escalafón para que reserven las fechas de la feria de Begoña (en torno al 15 de agosto) para poder organizar varias corridas de toros en caso de que un cambio de gobierno en el Ayuntamiento lo permita. "Nunca hemos trabajado con tan poco margen, pero sí, daría tiempo. No dejo de mirar ganaderías en el campo y de hablar con toreros para la feria de Gijón. Hay un apoyo total del sector para que la feria vuelva", desveló Zúñiga el pasado mes de febrero durante la entrega del premio a la revista "Aplausos" que concedió la peña taurina Eduardo Dávila Miura. El empresario taurino, que lleva al frente de la plaza de El Bibio desde hace dos décadas, también apuntó que el mundo taurino está sensibilizado con la situación de Gijón y que harán lo posible por estar acartelados de nuevo en la feria de Begoña en caso de que al final se lleve a cabo la programación. Carlos Zúñiga organizó tras la pandemia sanitaria la última feria de Begoña, que constó de tres corridas de toros y un aforo limitado por las restricciones que todavía existía en el verano de 2021. Fue ese año la última vez que se organizaron espectáculos de cualquier tipo en el coso gijonés.