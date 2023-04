La licitación del vial de Jove sigue aún «sin fecha» ni previsiones del Ministerio: "Queremos que se concrete ya"

La obra del vial de Jove, crucial para mejorar los accesos a El Musel desde la autopista A-8 y desde la Zalia y para eliminar los problemas de contaminación y seguridad vial que supone el paso de miles de camiones pesados al año por la avenida del Príncipe de Asturias, está sin fecha, pese a que el Ministerio de Transportes ya ha culminado la revisión de precios del proyecto, eliminando así el último obstáculo para su licitación. Ayuntamiento y Principado urgieron ayer su licitación durante la visita a las obras del primer enlace de la Zalia, que está prácticamente culminado.

La alcaldesa, la socialista Ana González, expuso la situación, desvelando sus conversaciones al respecto con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores. Ante los argumentos que le expone la regidora local sobre los motivos por los que considera acuciante impulsar esa obra, el secretario general de Infraestructuras le responde "que él está de mano de la Ministra y que el compromiso existe, pero no me concreta fechas y yo le pido la concreción". Tanto la Alcaldesa como el viceconsejero de Infraestructuras del Principado, Jorge García, consideran que "urge" licitar esta obra. Desde el Ministerio, por su parte, se limitaron ayer a responder que "se está en ello", sin concreción de plazos, a preguntas de este periódico.

A la Alcaldesa ni siquiera le vale ya hablar de plazos: "queremos que se concrete ya y que se anuncie no un plazo, sino que se inicie la licitación", por parte del Ministerio. La regidora reconoció que los recientes cambios en el organigrama ministerial "ralentizan gestiones", pero insiste en que no hay motivo para no licitar ya una obra "de interés general, el desarrollo de Asturias es de interés general. Somos una comunidad que ha sufrido mucho, todavía estos días con los incendios y aunque no pretendo mezclar los temas, creo que el gobierno central debe volcarse en Asturias".

En noviembre del año pasado, la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, apuntó en Asturias "que nadie dude del compromiso de este Gobierno con el vial de Jove". Desde entonces, Ayuntamiento y Principado han mantenido contactos con cargos ministeriales "para ver cuándo se cumplirán esos compromisos que nosotros entendemos como serios y firmes", apuntó la Alcaldesa. Y recordó que el vial de Jove dará servicio a un puerto estratégico del estado como es El Musel, que además todos los años aporta fondos al Sistema de Compensación Interportuario, que se utilizan para obras en otros puertos españoles.

La Alcaldesa, incluso, advirtió que, en base al plan de calidad del aire para la zona Oeste elaborado por el Principado ante situaciones de contaminación, "ese plan puede significar que lleguemos a no dejar pasar los camiones por Gijón", lo que hace aún más imprescindible el vial de Jove cuya inexistencia "es un déficit del Ministerio, no es un déficit ni de Asturias ni de Gijón, siempre ha sido una obra del Ministerio". A su juicio, Ana González considera incongruente que el Estado, a través de Sepides, apoye el desarrollo de la Zalia y a la vez no acelere la licitación de las infraestructuras necesarias para conectarla con El Musel. Pero su argumento principal es "la salud de las personas" debido a la incidencia en los niveles de contaminación del oeste de Gijón de los camiones que ahora tienen que atravesar el casco urbano para llegar al Puerto.

"La salud de las personas"

El último motivo para demorar la licitación del vial de Jove fue la necesidad de revisar los precios previstos en el proyecto de obra, pero "las revisiones de precios no son infinitas, llevamos seis meses recalculando y por lo tanto consideramos que está recalculado ya; nadie nos ha dicho que no, por lo tanto, está recalculado", señala la Alcaldesa. Jorge García, por su parte, reclamó la licitación "de manera urgente" del vial de Jove. "Lo que queremos del Ministerio es la publicación de la licitación de las obras, sabemos que había un proceso de revisión de los precios del vial de Jove, que entendemos que está terminado y lo que urge es tener la licitación de esas obras, y además seguiremos manteniendo la presión en el desdoblamiento del nudo de la AS-19", indicó en referencia al semienlace Lloreda-Veriña, "que es tan importante como el vial de Jove; forman un todo, porque permitirá conectar la Autovía A8 y el vial de la Zalia con el vial de Jove". García aboga porque ese semienlace se licite en cuanto culmine la redacción del proyecto, que ha tenido que rehacerse tras parar la obra cuando llevaba sólo un 4 por ciento de ejecución.

El vial entre la Peñona y la Zalia, con salida a Arcelor, se abrirá en diez días

Mientras los diversos tramos de los enlaces de El Musel, que debían haber entrado en servicio en 2009, siguen acumulando retrasos, lo que sí se va a abrir al tráfico rodado dentro de diez días es el primero de los accesos a la Zalia. El vial que conectará la zona logística con la AS-19 a la altura de La Peñona entrará en servicio el viernes de la próxima semana. Jorge García anunció ayer que la obra, adjudicada en 2017 a Constructora San José, está pendiente sólo de algunos remates y labores de limpieza.

La nueva carretera, de 3,7 kilómetros lineales más los ramales de acceso, con tres viaductos y dos pasos inferiores "con un trazado prácticamente de autovía, con dos carriles anchos de 3,5 metros y arcenes de 1,75", ha supuesto una inversión, incluidas las expropiaciones, de más de 29,65 millones de euros y además de a la Zalia, dará servicio a los trabajadores de Arcelor, al contar con una salida a la altura de la entrada de Somonte a la factoría gijonesa.

Este primer enlace es imprescindible para comercializar las parcelas de la primera fase de la Zalia, algo de lo que se encargará Sepides. Esta sociedad estatal también aportará los fondos necesarios para construir la infraestructura eléctrica de la Zalia, incluida una subestación, que con el alza de los costes de los materiales superará los 15 millones de euros que se habían calculado inicialmente.

En cuanto a la incorporación de Sepides al proyecto, Jorge García señaló que la sociedad estatal se unirá en cuanto se complete el reajuste accionarial de Zalia, con la aprobación del mismo por parte de los socios (ya lo hizo El Musel y le seguirán el Consejo de Gobierno del Principado, el pleno del Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria de Avilés). La incorporación de Sepides probablemente no se hará como nuevo accionista de la Zalia, sino que se articulará alguna "figura jurídica" para que participe en el proyecto, y en definir cuál va a ser esa figura es en lo que ahora se está trabajando.

García destacó que "la ambición que tenemos es poder desarrollar la segunda y tercera fase de la Zalia y también, otra de las piezas importantes que tenemos que desarrollar con el Ministerio es la terminal Interzalia de contenedores", en referencia a la estación intermodal de la Zalia, cuyo coste superará los 56,2 millones de euros previstos en el proyecto de 2018.