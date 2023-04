El uso de Naval Gijón como entorno empresarial, blindado por el TSJA

Fin a la batalla judicial por el uso de los terrenos de Naval Gijón. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado el recurso de casación que había presentado Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) contra la sentencia del mismo órgano que desestimaba su petición de cambiar la ficha del Plan General para que el suelo del entorno tuviese uso residencial y no empresarial, como figura en el PGO. El órgano acaba de fallar que dicho recurso no se sostiene y su auto, firme, era el último resquicio judicial que quedaba pendiente, toda vez que el Supremo ya se había pronunciado en igual sentido a finales del año pasado.

Juan Manuel Martínez Morala y Ramón González Turón, dos antiguos trabajadores del astillero y representantes de los 15 exempleados que asumieron como propia la pelea para que Naval Gijón mantuviese un uso industrial, dieron a conocer ayer este nuevo y último auto judicial en compañía de Laura Tuero, edil de Podemos-Equo, y de Javier Calzadilla, abogado del grupo. "Finalizado oficialmente el procedimiento legal, los terrenos ya se pueden desarrollar", se felicitó el letrado, que congratuló a la "lucha" de los trabajadores: "En estos años han sido un ejemplo para la sociedad civil porque, ya jubilados, solo les movía el interés por la sociedad general". El TSJA, explicó el abogado, cierra la pelea judicial de Pymar y no admite a trámite su recurso de casación a una sentencia que, dice, no vulnera la normativa autonómica ni contradice sentencias previas del mismo órgano, que habían sido las dos motivaciones presentadas por el recurrente. Es decir, el TSJA no entra a valorar el debate de fondo, sino que directamente no admite a trámite el recurso porque "no concurren los requisitos" para ello. No impone costas a ninguna de las partes.

Tuero, por su parte, instó al gobierno a activar "cuanto antes" un proceso de negociación con los propietarios de estos terrenos, que son Pymar y la Autoridad Portuaria, para comprar el entorno y que pase a ser de titularidad pública. Señaló Pymar, en realidad, tiene "una parte minoritaria de los terrenos", unos 20.500 metros cuadrados, y que la Autoridad Portuaria tiene el doble, unos 42.000. Y señaló que el Puerto había tasado sus terrenos en 2019 en unos 5,5 millones y que Pymar, los suyos, en 16. "Esos precios hay que revisarlos", señaló la edil.

El auto del TSJA, emitido el pasado viernes, pone fin a una larga pelea judicial que tuvo como último gran antecedente el pasado mes de noviembre, cuando el Supremo desestimó también la petición de Pymar, que había interpuesto un recurso de casación doble ante estos dos órganos para validar su plan de que el astillero tuviese un uso residencial y se pudiesen edificar en él viviendas. Era un proyecto que bloqueaba el del Ayuntamiento, que busca dedicar el 80% de este suelo a empresas ligadas a la economía azul, una hoja de ruta que se recogió en el PGO aprobado en 2019. Tuero pide ahora "iniciar cuanto antes" la negociación con Pymar y el Puerto para comprar los terrenos "empezar a dar pasos desde Urbanismo".

Foro y PP

Por su parte, el forista Jesús Martínez Salvador celebró que se "blinde" el PGO (aprobado durante el último gobierno de Carmen Moriyón) "con total seguridad jurídica": "Cuando se hacen las cosas con consenso, salen bien", señaló. Ángela Pumariega, candidata a la Alcaldía del PP, destacó que debe ser "una prioridad" del Ayuntamiento desarrollar estos terrenos, si bien pide "valorar la coyuntura actual" de las arcas públicas, porque a su juicio es "inviable" impulsar este entorno "solo con iniciativa pública" sin "hipotecar" al Ayuntamiento.