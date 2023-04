Nuevas críticas de los usuarios de La Llorea por el estado del campo

El concejal de Deportes, José Ramón Tuero, reconoció ayer el mal mantenimiento del campo de golf de La Llorea después de que varios usuarios volvieran a criticar el estado de los greenes de la instalación municipal, llenos de manchas marrones por una nueva infección por hongos. El edil achaca a Eulen, la empresa que se encarga del mantenimiento de los terrenos de golf municipales, la situación actual de La Llorea. "Tenemos problemas todos los días con ellos. Los empleados hacen bien su trabajo, pero es la empresa la que no les da materiales ni productos apropiados", explicó Tuero, que confía en que la empresa, cuyo contrato está en prórroga, ponga los medios y los tratamientos adecuados en las próximas semanas para que el campo recupere su mejor versión en poco tiempo.

Lo que reclaman mientras tanto los muchos usuarios del campo de golf de La Llorea es que no se cobren las cuotas y que se devuelvan las ya pagadas con fecha del 6 de marzo, la fecha en la que se produjo el último pinchado de los greenes. Esta reclamación la hace la Asociación de usuarios del golf municipal de Gijón, entidad que preside Helios Arias, quien ha firmado una carta dirigida al Patronato Deportivo denunciando lo sucedido. Esta entidad explica que la situación se viene arrastrando desde el verano pasado y que en las condiciones actuales la práctica del golf se antoja casi imposible. "Jugar así no tiene sentido, es como jugar un partido de fútbol sin porterías", explica Arias. "La poca gente que va a La Llorea da bolas en el campo, se dedica a pasear y a charlar con los amigos para no quedarse en casa", añade el dirigente, que exige soluciones.