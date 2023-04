"A los ganaderos y agricultores asturianos no les interesa que se queme ni una hectárea de monte", defiende Feijóo en Gijón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "respeto" para los ganaderos y agricultores asturianos. "Conozco los incendios porque de Galicia proviene más del 40% de la madera de España. Escucho por ahí que las personas que viven de la naturaleza, la ganadería y la agricultura, pueden ser los responsables. Quiero pedir respeto para ellos porque son los primeros a los que no les interesa que arda ni una sola hectárea de monte. Viven de eso", ha reivindicado en declaraciones a los medios durante su posterior visita a Gijón. Antes ha visitado algunas de las zonas más afectadas, en el occidente, por los incendios que asolaron Asturias durante la semana pasada. "He visto caras de susto, cansancio y enorme decepción", ha señalado. También agradeció las labores de los bomberos y regadistas para extinguir los focos en la región.

En ese sentido, el candidato popular para las próximas elecciones generales ha señalado que "lo importante ante un riesgo evidente es ser serio y responsable". "Ante lo ocurrido en Asturias, no hay que hacer políticas partidarias de los incendios. No vale decir en algunas autonomías donde gobierna el PP que ha sido por negligencia y falta de medios y en las que gobierna el PSOE achacarlos al cambio climático y los incendiarias", ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Preguntado por el término "terrorismo" empleado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, Feijóo ha respondido que "sé cuándo un incendio es o no intencionado. No voy pronunciarme sobre lo que se ha vivido en Asturias. Solo diré que en esta materia hay que ser más serios y sólidos. Y no distinguir según el gobierno que gobierne. Además, Feijóo ha pedido que se den a conocer "cuántas miles de hectáreas han ardido en los montes asturianos" para establecer "ayudas inmediatas", con qué planificación cuenta el Principado, qué medios de prevención, cuántos medios humanos se dedican a la investigación y qué diagnóstico tiene la región tras lo sucedido. "Hay personas que han visto disminuido su patrimonio de forma objetiva", ha advertido.

Asimismo, ha solicitado que deben abordarse en cuatro ámbitos principales; prevención, medios de extinción, planificación y, por último, investigación sobre la posible intencionalidad de los focos que se produzcan. "Si esto falla, se provocan graves problemas forestales y medioambientales", ha lamentado. Por ello, ha solicitado una reunión de carácter urgente de la comisión sectorial para que todos los consejeros y ministros competentes aborden la campaña de incendios del próximo verano y otoño, además de exigir la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que exponga el presupuesto y medios de los que dispone el Gobierno central para hacer frente a los incendios. "Convocaremos una comisión técnica entre consejeros y portavoces del Partido Popular para ver qué podemos hacer como gobierno u oposición", ha adelantado el presidente del PP, quien ha puesto como ejemplo sus catorce años como presidente de Galicia, donde asegura que se han invertido cada año cien millones para prevenir fuegos. "Hay que tener un buen inventario de los bosques y su situación y frondosidad. También medios como tractores desbrozadores o motobombas y brigadistas que no tengan solo un contrato de cuatro meses", ha puesto como ejemplo.

El presidente del PP ha estado acompañado por el candidato de la formación al Principado, Diego Canga, y la candidata a la Alcaldía, Ángela Pumariega. En su intervención, Canga ha reivindicado la necesidad de apostar por el corredor atlántico. "La semana pasado estuve en Bruselas reunido con la comisaria europea de Transportes. Es fundamental reactivar la autopista del mar entre Nantes en Gijón apagada por el PSOE". También ha señalado que es "fundamental reactivar la Zalia". "La UE no financia estructuras quebradas. Y la Zalia lo está, pero Barbón no ha ido nunca a Bruselas a defender los intereses de Asturias", ha asegurado. Sobre la carrera electoral, Canga ha asegurado que "soplan buenos tiempos para el PP en Gijón, Asturias y España". "Ángela es el presente y el futuro de Gijón. Y pronto presidiremos la Moncloa y el Principado", ha zanjado. Por su parte, Pumariega ha asegurado que los comicios de mayo son "la avanzadilla para que Feijóo sea presidente del Gobierno". "Necesitamos un cambio. Son meses decisivos. Aquí en Gijón hemos sufrido la parálisis de los últimos gobiernos; el ninguneo por parte del sanchismo a nivel nacional", ha lanzado. y ha continuado: "No se han reivindicado las estructuras necesarias para Gijón, aquellas que se prometieron para avanzar en materia de industria y empleo. Somos la oportunidad de cambio y estamos preparados para gobernar", ha finalizado.

También han estado presentes otros pesos pesados del partido como el presidente del PP gijonés, Pablo González, Pilar Fernández Pardo, el secretario Álvaro Queipo, la expresidenta Mercedes Fernández o la concejala Ángeles Fernández-Ahuja entre otros militantes.