El PSOE acusa a Foro de "echar la vista atrás" por su propuesta de recuperar los toros en Gijón

La política local vuelve a enredarse con la tauromaquia. El anuncio de Foro de que ya está trabajando en averiguar qué trámites deberían realizarse para que, en caso de regresar a la Alcaldía, se pueda recuperar la feria taurina este mismo verano fue recibido ayer desde el PSOE con desdén. Tras una consulta realizada por este diario a los candidatos locales a la Alcaldía, el partido respondió a través de la número dos de la lista, Lara Martínez, para asegurar que "los plazos para la tramitación de las autorizaciones" necesarios para la feria, "sumados a las tareas de adecuación que habían que realizarse" en el coso y a las "particularidades de los trámites para festejos taurinos", hacen de la promesa forista "una mentira" bajo un planteamiento que, además de "irrealizable", supone "volver la vista atrás". Mientras, la candidata Carmen Moriyón señaló ayer que "sería una irresponsabilidad dejar de lado un edificio con 135 años de historia": "No creemos en el prohibir por prohibir. Mucho menos para actividades que son perfectamente legales y que repercuten positivamente en la economía de la ciudad".

Aseveró Lara Martínez que con su anuncio "Foro vuelve a las andadas en su planteamiento para gestionar la ciudad", porque "promete el uso de un espacio público sin mediar concurrencia de ningún tipo". La número dos de Luis Manuel Flórez, "Floro", (único candidato en no pronunciarse ayer sobre la tauromaquia) explicó que desde 2020 existe "una instrucción municipal para autorizaciones de bienes de dominio público" que el PSOE redactó "para poner coto a la cesión desmedida por parte de Foro del espacio público en favor de la iniciativa privada". Y es esa instrucción la que recoge unos plazos administrativos que, aseguró, impedirán a Foro cumplir su promesa. Más allá de eso, Martínez aclaró que la plaza "tiene un futuro que va mucho más allá de su uso puntual" y que se ligará "a un proceso en el que la ciudadanía participará activamente para un proyecto innovador, sostenible e inclusivo, con la mirada puesta en Europa". Con esta filosofía, "otros planteamientos", aseguró, "además de ser irrealizables solo nos hacen volver la vista atrás, y Gijón es una ciudad que siempre ha mirado hacia adelante, con una perspectiva muy larga".

El resto de candidatos también se han posicionado. Y José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, reprochó las posturas de Foro y PSOE por igual. Acusó al primero de "populismo", y reprochó a Moriyón actuar desde "un gobierno en la sombra" a quien "no le importa prevaricar o saltarse los plazos administrativos". Al PSOE lo acusó de "sectarismo", porque aseguró que Ana González, "por pura ideología" y "con la más peregrina de las razones, el nombre de los toros" ("Nigeriano" y "Feminista" iniciaron la polémica), suspendió "un espectáculo legal y protegido por la ley". "Las dos formas de gobierno tratan a los gijoneses como niños", lamentó, y explicó ver con dudas la propuesta de Foro: "Veremos de dónde sacan un dinero que Ana González retiró del presupuesto o cómo aceleran los plazos en un mes escaso".

La derecha apoya la idea de Foro. La candidata del Partido Popular, Ángela Pumariega, defendió ayer su "apuesta clara" por "recuperar la libertad de los ciudadanos a decidir", algo que pasa por recuperar la feria pero, también, "cualquier otro evento cultural" que sirva para "sacar provecho" de la plaza, pública. Sara Álvarez Rouco, candidata de Vox, mostró su apoyo a recuperar los toros este verano por tratarse de "una tradición muy arraigada en la ciudad" que su partido respeta.

La izquierda, por su parte, criticó la propuesta. "Nos oponemos de manera frontal", aseveró Olaya Suárez, candidata de Podemos. "Nuestra intención es seguir avanzando en proteger a los animales y no en retroceder en sus derechos. No lo vamos a permitir", aseguró. Javier Suárez Llana, candidato de Izquierda Unida, no se mostró sorprendido: "Teníamos claro que la vuelta de Moriyón iba a suponer un intento de volver a torturar y matar toros en Gijón". Y adelantó: "Fue un gobierno con IU quien acabó con las corridas de toros, y será un gobierno con IU quien garantice que no vuelva a haber tortura animal en El Bibio".