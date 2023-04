Los usuarios de la playa de San Lorenzo conviven con las manchas de carbón: "Da muy mala imagen"

Lanza Aisa García una pequeña pelota de goma de color amarilla para que su perra "Lima" vaya a buscarla con tan mala fortuna que justo va a caer encima de la gran mancha de carbón con la que amaneció ayer la playa de San Lorenzo. Aisa García la recoge y la pelotita sale húmeda y manchada, cubierta de briznas de color negro oscuro. "Los perros no hablan, pero seguro que si pudieran hablar lo que dirían es que esto es muy molesto y que sano, lo que se dice sano, no debe de serlo mucho", comenta esta gijonesa, a la que ya, por la fuerza de la costumbre, las manchas de carbón sobre el principal arenal gijonés no la pillan por sorpresa. "Esto es lo más habitual, pero no deja de ser vergonzoso ni tampoco de dar mala imagen", lamenta.

A los que sí pilla más desprevenidos es a los turistas. El paseo de San Lorenzo en estos días de Semana Santa se ha convertido en una mezcla de acentos. De Córdoba venían ayer Sara Vacas y Esteban Moreno, paseando por la arena y fijándose sobre la superficie de color negra que pisaban sus playeros. "Hasta que no lo hemos visto de cerca no sabíamos de qué se trataba. La verdad es que es muy curioso", dijeron. Estos dos viajeros lanzaron, eso sí, un capote a las playas asturianas. "Pues quitando lo del carbón están mucho más limpia que las de Andalucía y eso que aquí entran los perros y allí está prohibido", añadieron. De Gijón de toda la vida, de Pumarín en concreto, es Javier García que ayer contemplaba junto a la mancha de carbón, situada cerca de la Escalerona, como jugaba su perro "Loki" en la arena. "Esto es un día más en la oficina", explica este gijonés, familiarizado con la polémica sobre el origen del carbón. Un origen que, en 2020, un informe firmado por el Instituto del Carbono (Incar) vinculó al puerto de El Musel. Un extremo que la Autoridad Portuaria puso en duda con otro estudio, este encargado a la Universidad de Oviedo en 2021, que vinculaba la procedencia del carbón al barco "Castillo de Salas", hundido frente al cerro de Santa Catalina en 1986. "Si es de El Musel se deberían de poner medidas para evitar que pase más. No creo que sea del barco, porque ya ha pasado mucho tiempo", indica. García. "Ya no es una cuestión solo de imagen, también es de salud. En las ciudades del Norte la gente vive en la playa prácticamente todo el año y esto no puede ser bueno", reflexiona, por su parte, Amable Fernández, otra asturiana pero que vive afincada en Zaragoza. Sea como fuere, el caso es que el carbón sigue apareciendo con frecuencia y no desaparece hasta que el Cantábrico, como siempre, limpia la arena. Pero son ya varias las semanas seguidas con las manchas negras.