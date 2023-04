Vecinos y transportistas exigen licitar ya el vial de Jove: "Esto no se puede permitir"

La nueva demora en el vial de Jove, cuya obra no acaba de licitarse pese a que el Ministerio de Transportes culminó la revisión de precios del proyecto, último obstáculo para contratarla, ha indignado a representantes vecinales y a los del sector del transporte, y concitado la reivindicación unánime por parte de los candidatos a la Alcaldía de las siete principales organizaciones políticas de Gijón. Fue la alcaldesa, Ana González, quien desveló que el Ministerio no tiene fecha para licitar la obra, que tanto ella como el Principado urgieron el pasado lunes, algo que no les ha eximido de las críticas vecinales ni de las de los partidos del centroderecha.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), Manuel Cañete, señaló que cree que el vial no se licita porque "Gijón y Asturias, no tienen peso político alguno y parece que tan solo servimos para venir a tomar sidra, fabes y pasear ministras y ministros por la Feria". También están indignados los transportistas. Alejandro Monjardín, presidente de Cesintra, considera que "no hay por dónde cogerlo, que estemos con esas a estas alturas es inadmisible. No sé de quién es la culpa, pero no lo podemos permitir; hay que buscar una solución", mientras que, para Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, "es una vergüenza, llevamos 20 años largos esperando por ello y además de ser necesario para potenciar el Puerto, donde se van a meter más industrias, hace falta para reducir la contaminación en La Calzada".

Entre los candidatos a la Alcaldía de los principales partidos también hay unanimidad en exigir la licitación de una infraestructura clave para Gijón. Así, el candidato del PSOE a la alcaldía, Luis Manuel Flórez, "Floro", señaló ayer que "me sumo a las reivindicaciones de la regidora y del Principado. Es una infraestructura imprescindible para Gijón, no solamente con esa conexión interportuaria y con la Zalia, sino también por una cuestión medioambiental y de respeto a la zona oeste".

Desde Foro, Carmen Moriyón, señaló por su parte que señala que "las obras para el vial de Jove deben empezar de manera inmediata y si para ello es necesario marchar hasta Madrid, yo misma estaré junto a los vecinos a la cabeza de esa protesta. No se puede jugar de esta manera con la salud de los gijoneses", señalando que si no se han licitado ya es que con el PSOE en las tres administraciones "Asturias y Gijón pintan nada y menos en el mapa político".

El candidato de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, considera que con el mismo color político en las tres administraciones, "siguen riéndose de los gijoneses; lo del vial de Jove roza ya la absoluta provocación y ninguneo a Gijón", instando a los gijoneses a "salir a la calle a que se vea que no se puede seguir así". La candidata de Podemos, Olaya Suárez, exige que se inicien los trámites". "Es inadmisible que siga alargándose en el tiempo. Llevamos años de retraso y ya está bien. No es un capricho, es apostar por la salud de los vecinos de Gijón, especialmente de quienes habitamos la zona oeste". Por su pare, Ángela Pumariega, candidata del PP, indica que "por mucho que la Alcaldesa y el viceconsejero se pongan ahora a reclamar para dar, por motivos electorales, una imagen reivindicativa, lo cierto es que la licitación y puesta en marcha del vial depende de su mismo partido, y por muchas palabras que se pronuncien, los hechos son tozudos y clarísimos: ni Asturias en general ni el vial de Jove en particular son una prioridad para el PSOE".

El candidato de IU, Javier Suárez Llana, remarca que "todo lo que no sea la licitación inmediata del vial de Jove será un desprecio más de la Ministra a los gijoneses. Y pocas ministras han despreciado ya tanto a nuestra ciudad. El vial es imprescindible para mejorar la competitividad de El Musel y sobre todo para reducir la contaminación en La Calzada y mejorar la calidad de su espacio urbano, y con ello la calidad de vida de los vecinos, como se está haciendo en el entorno de la ecomanzana".

Para Sara Álvarez Rouco, candidata de Vox, "el problema de la contaminación está en la avenida Príncipe de Asturias por tráfico pesado, y el vial de Jove, por el que llevamos esperando 35 años es la solución". "Es de esas obras que prometen y no cumplen, son tres administraciones que están unidas y entre unas y otras se pasan la pelota. Es una obra faraónica, que es la solución para la contaminación y lo que digan no nos creemos nada".