La artista Mónica Morado presenta hoy en Gijón "Ademanes", su primer disco

Vive una mezcla de tensión y entusiasmo en las horas previas al concierto que servirá para presentar en Asturias su primer disco "Ademanes". Mónica Morado actuará esta noche a las 21.30 horas en la sala Ángeles y Demonios (calle Linares Rivas 1). Tras presentar el trabajo en Madrid, donde reside actualmente, la artista regresa al Principado, su tierra de nacimiento, para acercar al público un proyecto en el que se embarcó hace dos años.

"El proceso ha sido muy largo, he escrito ya muchas canciones, tengo ganas de disfrutar del disco, pero también de que me escuchen las nuevas que tengo ahí", confiesa Morado.

La artista llega a Gijón con su banda al completo: Coki Giménez (batería), Guillermo "Maradona" Rubio (guitarra), Iván "Chapo" González (bajo y mezclas), Aitor Herrero (viento), Sergio Valdehita y Alejandro Heredia (teclados) y Edu Martínez (sintetizador).

"Estamos todos, tengo muchas ganas de afrontar un concierto así", reconoce antes de entrar en materia para analizar su nuevo trabajo: "El disco tiene siete temas, seis de ellos ya vieron antes la luz. Ha quedado muy bien", dice con un punto grande de confianza.

¿Y a qué suena? "Es muy divertido lo de la música, cada persona que escucha la canción oye una cosa diferente, suena un poco a lo que soy yo, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo", explica Morado. "Las canciones han nacido como de cantautotra total, de influencias de Drexler, Zahara, Quique González, Coque Malla o Morgan, que son mis favoritos", prosigue. Luego profundiza algo más en los sonidos que prueblan sus canciones: "Me revelo un poco contra las etiquetas. Pero nos ha quedado una mezcla ecléctica, con algo de sonido urbano, sould o R&B".

Mónica Morado descubrió la música con 6 años. Empezó tocando el clarinete, antes de descubrir otros instrumentos como el ukelele o el piano. Pero diez años después, a los 16, descubrió su predilección por el canto. Justo cuando empezaba a escribir canciones. Las guardó en un cajón. Pero, con la pandemia, animada por unos amigos músicos, se decidió a dar el paso, a que viesen la luz. Ahora incluso va más allá y saca su primer disco. "Un disco es indispensable, es una declaración de intenciones, congrega un aprendizaje superfuerte. Pasé de estar con mi guitarra a reunirme con músicos de primer nivel y seguir haciendo canciones. Ahora cuando lo gente lo escuche, creo que no lo podrá catalogar, pero sí verán que está muy bien, refleja mucho de dónde vengo y espero que deje con ganas de más a la gente que lo descubra", dice.

Ahora, con su primer disco bajo el brazo, cumple un sueño. Pero su ambición e ilusión se mantienen al alza. "Ya he tocado en El Molinón en el descanso de un partido del Sporting, así que pocas cosas me quedan por hacer", cuenta con una sonrisa.

"En realidad tengo sueños humildes y domésticos. Lo que más me apetece es poder sacar un segundo disco, o irme a tocar a diferentes sitios de España, entre ellos Barcelona y Valencia, o hacer alguna colaboración", apunta.

Este proyecto musical en forma de disco sirve también para reivindicar las oportunidades para nuevas bandas y voces. "Es muy difícil vivir en España de la música", se lamenta Morado. "Soy historiadora, trabajo investigando en historia, me tiro el día leyendo libros, es muy bonito, es un trabajo muy intelectual, me gusta tener esta faceta de estar siempre con gente", confiesa, para añadir después entre risas: "Me dicen mis amigas que tengo el síndrome de Hannah Montana, que tengo una vida por el día y otra por la noche".