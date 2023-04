La Fontica espera por su público

Ni las fuertes rachas de viento de ayer estropearon una mañana bien guapa para los andarines que dis-frutan de subir y bajar las cuestas del cerro de Santa Catalina. Muchos optaron por esta icónica zona de la ciudad para gastar suela. Varios de ellos eran turistas, gentes de otras latitudes que han elegido la villa gijonesa para olvidarse por unos días de su rutina. Pero tanto los de casa como los de fuera no pudieron resistirse a los encantos de la fuente de La Fontica. Tuvieron que echar un vistazo desde la distancia a la fuente más antigua de la ciudad porque, aunque las obras para reformarlas han terminado, sigue vallado su entorno hasta que se instale un panel informativo. "Ha quedado preciosa", celebran los paseantes.

Unos de los muchos que se pararon ayer a ver a La Fontica fueron Pedro Soberado, Andrés Pardo y Joa-quín Barrera. El primero es de Oviedo, pero los dos segundos son de México. Andan por Asturias conociendo sus raíces. El segundo de ellos, Andrés Pardo, está enrolado allá en su país en el Centro Asturiano de México. Respecto a la obra, ninguno de los tres conocía la existencia de la fuente. Así que cuando se fijaron en las vallas de obra y en el cartel que hay ahí colgado resumiendo los trabajos se tomaron unos cuantos segundos en su camino para leerlo. "Está muy bueno que esté tan pegada al mar", expresaron los dos mexicanos con inconfundible acento. "La verdad es que está muy linda. Nos ha gustado mucho", añadieron.

Los trabajos de recuperación de La Fontica son una de las actuaciones, quizás en el estrato simbólico, más importantes de los últimos tiempos. No por el dinero invertido que, en comparación con otras recientes actuaciones, no es una suma muy elevada: 85.049,97 euros. Sino por lo que representa la citada fuente, la más antigua de la ciudad. Se ha elaborado de forma pareja un estudio arqueológico para constatar que el origen de La Fontica hay que buscarlo en el siglo XVIII. Las conclusiones de ese informe son que el manantial de aquella estaba formado por un pequeño pilón y canal de desagüe. Su aspecto actual lo cogió tras una obra en el siglo XIX y fue restaurada en dos ocasiones. Una en 1913 y la siguiente (tuvieron que pasar unas cuantas décadas) ya en 1983. Las obras se han realizado bajo una premisa clara. Como curiosidad, la Empresa Municipal de Aguas ha podido certificar que el agua de la fuente viene de un pozo artesano que comunica con la parte trasera de la estructura.

Volviendo al cerro, hay que hablar de Josefa Díaz, Lola Benito y Ludi Menéndez, tres mujeres que vienen de La Calzada y de El Llano y que ayer disfrutaron de La Fontica. "Es estupendo que la arreglaran. Hay que mantener en buen estado el legado de Gijón", concretaron. No es turista porque nació en Gijón, pero lleva tiempo viviendo en Madrid Ana Fernández, una mujer que ayer se dejó ver por Cimadevilla disfrutando de la fuerte brisa marina. "No sabía que la fuente estaba aquí. La verdad es que me parece muy bonita", zanjó sobre La Fontica, la fuente más antigua de la ciudad de Gijón y a la que tras haber estado de obras desde octubre del año pasado ya solo le falta quien beba de ella.