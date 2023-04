"El PSOE sigue con su ataque frontal a los toros en Gijón, se ha quitado la careta"

El empresario taurino Carlos Zúñiga (Valladolid, 1977), gestor de El Bibio durante más de dos décadas, hasta la supresión de los toros en Gijón el pasado año, está trabajando desde hace meses para organizar la feria de Begoña de este mes de agosto por si hay cambio de gobierno en el Ayuntamiento, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. La propuesta de Foro, que ya trabaja sobre ese escenario si recupera la Alcaldía, más el apoyo del PP y Vox llenan de optimismo al empresario.

–¿Hay tiempo para organizar la feria tras las elecciones?

–Tajantemente sí. Los resultados se conocerán el 28 de mayo, y aunque no tomarían posesión los nuevos ayuntamientos hasta el 17 de junio, hay margen esos días para trabajar sobre una base real. Evidentemente, habría que llegar a mayo con mucho avanzado, pero llevamos tiempo trabajando en esa posibilidad.

–¿Sería una feria como las de antes del covid, de seis festejos, o de tres corridas, como en 2021?

–Algo intermedio. Pueden ser tres corridas de toros y una novillada o una de rejones. Cargar las tintas con demasiado presupuesto después de venir un año con tantos avatares sería arriesgado. Lo mejor serían cuatro días de toros. Cuatro días rematados para que los gijoneses se involucren y logremos grandes entradas de público, que es lo que todos queremos para defender la tauromaquia.

–Agosto es un mes con muchos festejos en España, Francia y Portugal. ¿Hay compromiso de toreros y ganaderos para reservar la fecha?

Sí, por supuesto. Tengo muy buena sintonía con la mayoría de los ganaderos y de las figuras del toreo, que serían esenciales en esta nueva aventura. Tendremos las corridas paradas hasta finales de mayo, pero llevamos meses de conversaciones con los apoderados de las figuras del toreo para que nos situemos en un hipotético escenario del 14, 15, 16 y 17 de agosto para que haya toros. Hay sensibilidad y se cumplirán las expectativas para contar con los mejores como siempre ha sido habitual en El Bibio en los últimos veinte años.

–¿Qué toreros le han dicho ya que quieren estar en Gijón?

–Por supuesto, tanto Morante de la Puebla como Julián López "El Juli", dos figuras que estuvieron presentes en aquella fatídica tarde del 2021, la última corrida que se ha celebrado de Gijón antes de que el Ayuntamiento los suprimiese. También Roca Rey, Alejandro Talavante y José María Manzanares. Ellos serán la base. Y podremos esperar a que salgan triunfadores en las ferias de Sevilla y de Madrid. Pero con esa base y ganaderías de prestigio volverán los toros por todo lo alto.

–¿Qué le han parecido las posturas de los partidos políticos tras el anuncio de Foro?

–No me han sorprendido mucho. Lo único, me duele el ataque frontal que sigue teniendo el PSOE a los toros en Gijón. Llegó el momento de despejar dudas. Ya se han quitado las caretas, porque hemos visto que son siempre las mismas siglas las que atacan frontalmente al toreo, cuando lo que deberían hacer es protegerlo porque es un Bien de Interés Cultural. Mi aplauso para los partidos que apoyan la vuelta de los toros, y mi repulsa a quienes los repudian, porque creo que serán muchos los gijoneses que también les van a repudiar en las urnas el 28 de mayo.

–La gerente de Divertia, Lara Martínez, número dos de Luis Manuel Flórez, "Floro", facilitó la celebración de la feria de 2021. ¿Qué le parecen sus palabras de ahora, de que la tauromaquia es "echar la vista atrás"?

–Me da mucha pena. Ella fue la primera que aplaudió la gestión de Circuitos Taurinos, la primera que con todos los informes posibles logró que la feria de Begoña de 2021 saliera para adelante pese a las restricciones sanitarias, pero aquello fue un espejismo y que la idea del PSOE, incluso de ella, fue algo fugaz. Era momento de quitarse caretas y nunca mejor que ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina. Solo espero que el PSOE no sea el partido más votado en mayo, porque la gestión de estos cuatro últimos años ha sido auténticamente nefasta y está claro que es el mismo partido el que se presenta de nuevo.

–¿Ha hablado con votantes socialistas o militantes taurinos?

–Me da muchísima pena por ellos. Los socialistas taurinos que no cuentan en el partido, porque me consta que hay muy buenos abonados a la feria de Begoña. Y en otras comunidades como Extremadura o Castilla La Mancha, que gobiernan los socialistas, o muchos alcaldes, se sienten muy orgullosos de llevar la tauromaquia por bandera. O Eneko Andueza, el secretario general de los socialistas del País Vasco, que lo he visto en alguna foto con Floro, pero veo que no se ha manifestado públicamente. Es algo a estudiar.

–¿Qué le han transmitido los aficionados de otras zonas de España tras lo ocurrido en Gijón?

–Muchísimos. El 2022 fue uno de los años más tristes de mi vida profesional y personal, y como yo, muchísimos profesionales y aficionados que el pasado 15 de agosto se sintieron vacíos, sin llegar a entender todas esas artimañas políticas para acabar con los toros en Gijón. Ojalá solo sea un punto y seguido. Aplaudo la iniciativa de Foro, de PP y de Vox para que, con su unión, ojalá el 28 de mayo nos podamos dar la enhorabuena por acabar con los partidos sectarios que solo trabajan para su bien personal. Espero que los votantes indecisos pongan en una balanza sus sentimientos y gustos para que Gijón vuelva a ser lo que siempre ha sido, una ciudad maravillosa en todo su esplendor.