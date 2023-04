Reivindicación en Miércoles Santo contra la laicidad

La siempre emotiva saeta al Cristo de los Gitanos simbolizaba el encuentro del Jesús Nazareno con la Virgen Dolorosa (en presencia de la Verónica y San Juan Evangelista) en la Plaza Mayor, un escenario recuperado el año pasado tras medio siglo. Se esperaba una Semana Santa muy reivindicativa en la calle ante el polémico reglamento de laicidad que se pretenden aprobar desde el gobierno local y el sermón del Encuentro superó con creces esas expectativas. "Ciertamente, las instituciones del Estado, los ayuntamientos, no están obligados a asumir la fe de la mayoría sociológica del pueblo; pero esto no significa que no deban tener muy presente la fe de la mayoría de los ciudadanos, como dice nuestra Constitución. Una laicidad democrática, positiva y abierta, no prohíbe ni contradice que las autoridades públicas, creyentes o no, puedan asistir a celebraciones religiosas de la sociedad. Porque las autoridades están al servicio de los ciudadanos", pronunció con voz enérgica el párroco de San José, Fernando Llenín, durante la lectura del sermón, desde un balcón del Hotel Asturias, que concluyó con una ovación.

Cientos de personas, cuando ya había caído, fueron testigos en la plaza Mayor de ese encuentro de Jesucristo recordando su camino al calvario. Olía a incienso, los cofrades de la Vera Cruz, Santa Misericordia y Santo Sepulcro rodeaban las cuatro imágenes en medio del sonar de los tambores de la agrupación musical del Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo. Para tan solemne momento, alzó su voz Fernando Llenín, con un discurso contundente. "Había que hacerlo", reconocieron después desde su entorno. El religioso partió de la advertencia de la comprensión errónea de laicidad como laicismo que hacen algunos. Destacó en su largo parlamento que la presencia de los políticos en actos religiosos suponen "una manifestación del respeto y estima que la autoridad pública tiene a los ciudadanos a los que representa y de su deseo de participar en aquello que los ciudadanos aman, valoran, creen y celebran". "Es una presencia solidaria y una expresión del respeto", incidió. Todavía hubo más. "Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin ninguna influencia en la vida social. El problema fundamental del laicismo, que excluye del ámbito público de la sociedad la dimensión religiosa, consiste en que piensa y quiere organizar una sociedad que no existe, que no es real. Porque los ciudadanos sí tenemos creencias religiosas que se traducen en actos públicos y en acciones sociales", continuó Fernando Llenín. "En una sociedad libre y democrática no debiera existir hostilidad o indiferencia hacia la historia de una ciudad como Gijón, que está fuertemente marcada por el cristianismo, sin lo cual no sabríamos quiénes somos", remató el párroco de San José antes de reivindicar Gijón como "una ciudad abierta, integradora, solidaria y compasiva". En la Plaza Mayor hubo quórum aplaudiendo su sermón. Apenas una hora antes de las palabras de Llenín había comenzado la procesión. La Verónica, envuelto su paso en liliums, margaritas, rosas y antirrhinum, aguardaba paño en mano la salida del Nazareno, con su cruz a cuestas. Los acordes del Himno de España anunciaban la salida por San José del hijo de Dios. Con su terno azul marino. Iris, rosas, lisiantus, statuce y paniculata adornaban el paso. Al verle a lo lejos, las cofrades de la Vera Cruz avanzaron hacia él para acercar a la Verónica. No faltó la reverencia. El párroco explicó la escena. "Cuando Jesús salió Camino del Calvario, varias mujeres se le acercaron. Una de ellas se llamaba Verónica, una mujer valiente que consoló al Señor dándole su paño para secarse el sudor. En el sudario quedó impreso su rostro. Signo de compasión", desveló el religioso. Para entonces, el hermano mayor de la Vera Cruz, Juan Antonio Rodríguez-Pládano ya había retirado la tela blanca que ocultaba el rostro de Jesús en el pañuelo. Arropados por más de una veintena de cofrades de hábito gris y túnica azul, varios de ellos niños, y todos con cruces largas de madera encintadas en tela blanca en sus manos, pusieron rumbo a la Plaza Mayor. La banda del Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo amenizaba la procesión con sus tambores. Tras el himno español, llegó la marcha dedicada a la Vera Cruz, de reciente estreno. "Llevamos cinco años saliendo y esperamos que todo salga como esperamos este año. Lo hacemos con mucha ilusión", confesó José Manuel González Menéndez, "Chechu", el director. Media hora después eran los hermanos de la Misericordia y el Santo Sepulcro quienes cargaban sobre sus hombros a la Virgen de la Dolorosa, con su corona y su puñal. Gladiolos, antirrinum, lilium y crisantemos daban colorido al paso. Tras ella, asomaba bajo los pórticos de San Pedro la imagen de San Juan Evangelista. Dos filas de penitentes, con sus ciriales en las manos alumbraban el camino. Dieron un pequeño rodeo para llegar por San Bernardo a la Plaza Mayor al tiempo que lo hacían los penitentes de la Vera Cruz. Poco a poco se fue llenando el espacio ante el Ayuntamiento Una vez más, la cita congregó a centenares de personas. Y quedan por delante las procesiones más multitudinarias. El Regimiento Príncipe escolta hoy, Jueves Santo, al Cristo de la Misericordia El Cristo de la Misericordia y de los Mártires volverá a recorrer las calles de la ciudad desde la iglesia de San Pedro a partir de las 20.00 horas. Lo hará de la mano de los hermanos de la Santa Misericordia y arropado por la escolta de la «escuadra de gastadores del Regimiento Príncipe número 3», que el pasado año volvieron a participar en la Semana Santa de Gijón. El Vía Crucis celebrará cada una de las paradas durante un recorrido por el Campo Valdés, Paseo del Muro, las calles Ventura Álvarez Sala, Melquíades Álvarez, Trinidad, Plaza del Marqués, Jardines de la Reina, calles Corrida, San Antonio, Instituto, Martínez Marina, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés. En caso de lluvia, aunque no está prevista, hay alternativa para celebrar el Vía Crucis.