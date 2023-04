"Los socialistas convirtieron una plaza viva en un espacio abandonado", destaca Foro

"Los trámites que al PSOE le parecen imposibles de cumplir son perfectamente asumibles con una gestión eficaz y responsable a cargo de profesionales, no políticos sin experiencia en la cuestión". Con estas palabras replicó ayer el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador a las críticas vertidas desde el PSOE (lo hizo la gerente de Divertia y número dos de la candidatura, Lara Martínez) a su plan de trabajo para recuperar la feria taurina de Begoña este mismo mes de agosto, siempre y cuando el partido de Carmen Moriyón alcance el gobierno de la ciudad.

Los foristas, además, no solo ven viable por plazos celebrar la feria de Begoña, sino que tienen previsto presentar el resultado del equipo de trabajo que está encargado del asunto el próximo mes de mayo. "Es sonrojante que la gerente de Divertia, que fue incapaz de hacer sonar las campanadas de fin de año en la Plaza Mayor, intente ahora vendernos proyectos más complejos", señaló Martínez Salvador, que también aprovechó para cargar duramente contra el PSOE de Gijón, el partido que empleó "falsedades" para cerrar la plaza de toros en 2021.

Cabe recordar que desde el Ayuntamiento primero se denegó la prórroga a la empresa Circuitos Taurinos, se anunció que se acaban los toros en Gijón y, al final, presentaron un informe de un ingeniero que hablaba de un presunto riesgo de derrumbe en los tendidos. Si bien, al final se encargó un segundo estudio que reveló que era compatible con la celebración de espectáculos al margen de llevar a cabo algunas reparaciones. "Gracias al PSOE no es que no haya toros en El Bibio, es que por no haber no hay ningún tipo de actividad. Son los responsables de haber eliminado décadas de historia de Gijón convirtiendo una plaza viva donde actuaron algunos de los mejores artistas del mundo en un espacio abandonado", espetó.

Desde Foro, además, cuestionaron que el pasado miércoles se pronunciaran los candidatos a la Alcaldía de todos los partidos políticos se pronunciaron sobre la vuelta de los toros. Menos el PSOE, que lo hizo su número dos. "Convendría no normalizar el hecho de que cada vez que se pide el posicionamiento de los candidatos en temas importantes, el PSOE no recurra su número dos o sucesivos. Los gijoneses tienen claro el proyecto de Carmen Moriyón para Gijón, pero el del candidato socialista se desconoce", añadió.

A estas palabras respondió ayer desde la Casa del Pueblo Lara Martínez. "En el PSOE trabajamos en equipo. Seguimos trabajando y quién, cuándo y cómo presentamos nuestras propuestas, o valoramos las de otras formaciones, lo decidimos nosotros", señaló.