La dirección del PSOE de Gijón solicita que la Alcaldesa e IU paralicen el Plan de Movilidad

La dirección local del PSOE acaba de abrir una nueva crisis con el gobierno local al pedir que la alcaldesa, la socialista Ana González, y su socio de Izquierda Unida renuncien a aprobar en este mandato el Plan de Movilidad Sostenible. La Casa del Pueblo defiende que este documento, que está en el orden del día de la comisión municipal de Movilidad del próximo martes, 11 de abril (después tendría que ser ratificado en el Pleno de este mes), requiere un análisis más profundo. Por ello, reclama que sea la Corporación que resulte de las próximas elecciones de mayo la que dé luz verde al texto, que no tiene carácter normativo, pero es la base para el desarrollo de todas las acciones de movilidad en Gijón hasta 2030. Esta petición de la dirección de los socialistas gijoneses ha levantado un profundo malestar en el seno de Izquierda Unida (el partido que ostenta la concejalía de Movilidad de la mano de Aurelio Martín), que pretende seguir adelante con la tramitación. Tanto la dirección regional del PSOE como la de IU están ya al tanto del asunto.

Las diferencias entre el PSOE y el equipo de gobierno a cuenta de la movilidad en Gijón han ido sumando capítulos con cierta periodicidad desde que la Casa del Pueblo cambió de rumbo con la llegada de Monchu García a la secretaría general. Más allá de lograr que Ana González no repitiese como candidata, la ejecutiva socialista puso en cuestión en agosto del pasado año la práctica totalidad del Plan de Movilidad, un documento con vistas hasta 2030 que salió validado por el Consejo Sectorial de Movilidad (que aglutina a partidos, sindicatos, colectivos sociales, vecinales y empresariales de la ciudad, entre otros) con 21 votos a favor, frente a dos "noes" y tres abstenciones. La dirección socialista en Gijón lanzó entonces un amplio documento con una veintena de propuestas (divididas en siete apartados) para enmendar el Plan de Movilidad.

En concreto, desde el PSOE (que no presentó alegaciones al borrador en su momento) se exigió revisar peatonalizaciones, limitar pérdidas de aparcamiento, ajustar plazo y coste del diseño y hasta redefinir las zonas de bajas emisiones y ecomanzanas. Aurelio Martín respondió a los socialistas de forma contundente en aquel momento. "Los partidos que sostienen a un gobierno no solo tienen que apoyarlo, también tiene que parecer que lo apoyan y que ese apoyo es verdadero, sincero y honesto. Si no, se generan dudas e incertidumbres", aseguró el edil de IU.

Las aguas se calmaron con el paso de los días mientras el Plan de Movilidad siguió cumpliendo con todos los trámites. De hecho, el PSOE e IU, liderada en Gijón por Ana Castaño, pactaron varias modificaciones antes de remitir el texto a información pública y al Principado para su aprobación. El visto bueno del Gobierno autonómico, a través de la Comisión de Asuntos Medioambientales (CAMA), llegó el pasado 20 de marzo. Pocos días después, se produjo un encuentro entre dirigentes socialistas y de IU a nivel local. En esa cita, la Casa del Pueblo comunicó sus intenciones. Sin embargo, no será fácil que el texto se frene. Porque tanto la Alcaldesa como IU pretenden seguir adelante con la tramitación tal y como está prevista.

El Pleno de finales de mes

El Plan de Movilidad figura en el orden del día de la comisión de Movilidad que se celebrará el martes de la próxima semana. Sería el último escollo antes de someterlo a votación en el Pleno, o bien en el ordinario que se celebrará a finales de abril (sería el último de la actual Corporación municipal, porque en mayo se celebran elecciones) o mediante la convocatoria de uno extraordinario. Nada hace pensar, en cualquiera de los dos escenarios, que desde Izquierda Unida renuncien a aprobar este Plan al que, desde la concejalía de Aurelio Martín, han dedicado buena parte del presente mandato y que responde al modelo de ciudad que defiende esta formación. El mismo modelo que supone su carta de presentación para los comicios municipales, en los que IU concurrirá con Javier Suárez Llana como cabeza de lista.