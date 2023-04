Los jóvenes empiezan a beber más tarde en Asturias, desvela Alcohólicos Anónimos

El alcoholismo es un problema silencioso que sigue haciendo mella en la sociedad. Y al que la Asociación de Alcohólicos Anónimos lleva haciendo frente desde hace 88 años. En Asturias, actualmente, existen 24 grupos de los que se benefician aproximadamente unas 360 personas. Son cifras que se dieron a conocer ayer en Gijón, que vuelve a acoger su conferencia anual, una cita nacional para hacer balance en su lucha contra esta adicción y que se extenderá hasta el domingo. "El número de llamadas se ha estabilizado tras un repunte en la pandemia que fue preocupante, cuando no podíamos realizar las reuniones presenciales. Ahora, contamos con 9.000 miembros activos en 600 grupos en España", cifró el presidente de la Junta de la asociación, Luis María Villota.

De hecho, el líder del colectivo explicó que este organismo no cuenta con un censo, ya que trata de esquivar y trabajar para aquellos afectados que quieran dejar de lado el alcohol. "Es una cifra que renovamos cada cuatro o cinco años porque el único requisito para participar es el deseo de dejar de beber. No exigimos registro alguno", justificó Villota durante el acto de apertura. La plataforma se sufraga a través de las aportaciones de sus integrantes y su actividad se centra básicamente en la confección de estos grupos, con dos reuniones semanales de media, para "ofrecer un espacio donde prestar ayuda a través de un conjunto de experiencias personales". Se trata de una actividad que no recurre a las administraciones ni a profesionales, pero que sí es complementaria. "Puede que haya gente que necesita apoyo social, ayuda psicológica, el asesoramiento de un médico… En las reuniones lo que se pretende es lanzar el mensaje de que la recuperación del alcoholismo es posible", defendió Villota.

En la conferencia también se pusieron encima de la mesa los datos que evidencian esta lacra en Asturias. El médico Miguel Ángel Prieto, jefe de Alertas y Emergencias Sanitarias del Principado, señaló que las últimas encuestas de 2022 evidenciaban que tres cuartas partes de los participantes, de entre 15 y 64 años, habían bebido alcohol en el último mes. Y uno de cada diez reconocían haberlo hecho todos los días. De hecho, el primer contacto con el alcohol en la región se produce a los 16 años, una edad ligeramente superior a la registrada en anteriores ocasiones, indicó Prieto. También preocupa el aumento de consumo entre las mujeres, imitando un patrón que se asociaba históricamente a los hombres. "Una de cada cuatro muertes se provocan indirecta o directamente por ingesta de alcohol en Asturias. Su consumo es mucho más frecuente que el tabaco, al que dobla en cifras, y no digamos de otro tipo de sustancias. Y sirve como vía de entradas a otras drogas más fuertes", denunció el especialista, quien propuso la creación de entornos saludables para combatir un consumo que perjudica la salud pública.

"El alcohol te quita la posibilidad de vivir y decidir sobre tu vida. Hay que felicitar a las personas que se unen para salir del alcohol y darles gracias por su lección de coraje y solidaridad", halagó la Alcaldesa, Ana González, quien también estuvo presente en la apertura de la conferencia. La mesa inaugural la completó el periodista Manuel Noval, quien abordó las claves persuasivas en esta materia. "A aquellas personas que necesitan ayuda hay que ofrecerles algo atractivo, que vean que merece la pena. De la oscuridad pasamos a la luz. Que ella quiera estar donde están los demás y no abrumarla", señaló a los asistentes venidos de diferentes partes de España.