La Gijón Cup culmina con la entrega de premios y promete volver en 2024: "Queremos crecer"

Una primera experiencia que ha salido a las mil maravillas. Así describen desde el C. D. Arenal la primera edición de la Gijón Cup, la competición semanasantera que ha impulsado esta entidad deportiva en el campo de fútbol de El Tragamón. Un torneo que llegó la mañana del sábado a su final con una animada entrega de premios en las cinco categorías que había en liza. A saber, los torneos de prebenjamines, el de benjamines de fútbol 8, el de benjamines de sala, el de debutantes y de alevín de fútbol 8. Los cuatro primeros clasificados de cada categoría, que aglutinaron a equipos con niños de entre cinco y once años, se llevaron su correspondiente trofeo y cada uno de ellos un balón de fútbol. "Ha sido un éxito de público y de comportamiento por parte de todos los jugadores, los padres y los aficionados. Estamos convencidos de que esta competición hay que establecerla todos los años y queremos crecer y sumar más equipos", destacó Víctor Holguera, el coordinador del C. D. Arenal tras la entrega de premios.

Las clasificaciones quedaron de la siguiente manera. En la "torneo de debutantes de fútbol sala" se impuso el Gijón Industrial "A". El CD Arenal, el Gijón Industrial "B" y Covadonga fueron segundos, terceros y cuartos respectivamente. En el torneo "benjamín sala" el ganador fue, de nuevo, el conjunto de Santa Cruz, es decir, el Gijón Industrial. Los siguientes clasificados fueron Los Campos, el Real Avilés y el Arenal. Mientras, en el "torneo benjamín fútbol 8". En el torneo "prebenjamín" el ganador fue el Sporting. Los segundos, terceros y cuartos fueron el Gijón Industrial, el Real Avilés y la Escuela de Fútbol de Mareo. Mientras, el torneo "alevín fútbol 8" se lo llevó el Atlético Perines. El orden de la clasificación fue después para el Alcava, el Marina Sport y La Braña. Por último, el torneo "benjamín fútbol 8" se lo llevó, de nuevo, el Gijón Industrial. Arenal, San Andrés y Fabril fueron segundos, terceros y cuartos. "Las sensaciones que hemos tenido son inmejorables. Hay otros torneos por estas fechas y este ha sido un éxito de participación. Queremos centrarnos en esta franja de edad de entre cinco y 11 años para el futuro", finalizó, por su parte, Víctor Martínez, el presidente del CD Arenal tras el final de una Gijón Cup que ha dejado un grandísimo sabor de boca en El Tragamón.