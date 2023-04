La parroquia gijonesa de Veriña estalla contra los jabalíes: "Es una plaga cansina"

Los jabalíes siguen haciendo estragos en las afueras de la ciudad. En Veriña, los vecinos claman por los estropicios ocasionados por los suidos, que se cuelan durante la noche y tiran por tierra el trabajo realizado en huertas y fincas. "Toda la vida plantamos y hubo animales, pero el problema de ahora fue tan grave", declara María Jesús Fernández, cuya cosecha de patatas ha sido atacada por estos cerdos salvajes. "Es entendible, necesitan comer, pero hay que buscar una solución", comenta su hija, Marlén Sedano, que considera que el conflicto ha llegado a un punto "excesivo" al que urge poner freno.

"No queremos una indemnización, sino encontrar una solución colectiva. Es una plaga cansina", asegura su madre. Aunque se planteen reforzar la seguridad del terreno, nadie les garantiza que los jabalíes no se las apañen para entrar y arrasar con todo. Su casa está rodeada por otras fincas, algunas abandonadas y otras en mejorable estado por falta de limpieza. Madre e hija ya han tocado varias puertas en busca de opciones de cara a atajar las desafortunadas visitas de los suidos, grandes amantes de los frutales según Marlén Sedano. Ya no saben si reír o llorar. La incertidumbre les abruma. No saben si volver a plantar o cejar en el empeño.

María José Muñiz, vecina de la zona, es otra de las afectadas por la problemática. Los prados en los que hacen vida sus ovejas y vacas son objetivo recurrente de los suidos. Para ella es "un sinvivir" esta situación. Según Muñiz, los animales destrozan los alambres que protegen la finca. "Levantan el prado un día sí y otro también", lamenta la ganadera, que asevera que "no se puede plantar nada" si la cosa no cambia. Asimismo, asegura que "es un peligro" para su ganado. Más de una vez Muñiz ha tenido que ahuyentar a los jabalíes para que se retiraran de la zona.

Pese a que los alambres perimetran los prados para salvaguardarlos, el margen entre que los suidos actúan es mínimo, de días. "En cuanto está el prado pacido, escabechina segura", incide. "Es algo que te supera, cuesta creerlo", subraya Muñiz, para la que la caza de los suidos sería una alternativa viable para mitigar el problema. "Que vengan un día cazadores profesionales y hagan una batida", propone. En este sentido, ya hay en marcha un plan municipal, con la colaboración de arqueros, para controlar la superpoblación de estos ejemplares, que desde hace años son un suplicio para la parroquia de Veriña. "Estoy desesperada", manifiesta la vecina, fiel reflejo de las reivindicaciones vertidas por la zona rural de Gijón, que urge soluciones ante una problemática "salvaje". Más allá de los controles con arqueros.