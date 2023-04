Le niegan la entrada a un local de copas de Gijón a un diabético al llevar una mochila con insulina dentro: "Me molestó"

Situación desagradable la que le tocó vivir a un joven gijonés de 19 años la madrugada del viernes al sábado al negársele la entrada a un local de copas. ¿La razón? Este joven, que pide mantener el anonimato, llevaba una mochila consigo en la que llevaba, entre otras cosas, un boli de insulina, un medidor de glucosa, unas galletas y un zumo. Resulta que este gijonés es diabético desde los ocho años. Lo que denuncia es que, a pesar de que trató de explicarle la situación al portero del local de ocio nocturno al que quería entrar, un negocio muy popular de la zona de Fomento, este se negó a atenderle y le negó la entrada. "Me molestó que, por tener una enfermedad tuviera que quedarme fuera", explica en conversación telefónica el afectado.

Este joven, cuenta, es diabético desde que tenía ocho años. Comenta que, lo que sucedió, es que se encontraba de marcha con varios amigos y que, sobre las seis de la mañana, se dirigió a un local de copas de ocio nocturno. Sigue diciendo que a dos de sus acompañantes le dejaron entrar pero que a él, cuenta, por llevar una mochila le negaron el paso. Lo que llevaba en esa mochila era un boli de insulina, una medidor de glucosa y comida por si tenía una bajada de glucosa en la sangre. "Traté de explicárselo al portero, me ofrecí a que me mirara lo que llevaba dentro de la mochila pero no hubo forma", lamenta el afectado. Este chico revela que en 2020 ya vivió una situación parecida, pero que al final se solucionó. "Es la primera que algo así me pasa. Y la primera que en ese local no me dejan entrar. Otras veces entré con la mochila sin problemas", se sincera.