Así es el musical "Peter Pan" que llega a Gijón: "Una producción mágica"

"Peter, el musical", la producción de "Theatre Properties", "Atresmedia" y "Grupo Eventix", que cuenta con más de 20 artistas en escena con la última tecnología teatral en luces, sonido, escenografía y vuelos para recrear la magia de la legendaria historia de "Peter Pan", llegará a Gijón en una semana. Entre los días 14 y 16 se representarán cinco funciones en el teatro de la Laboral. "Es una producción mágica de una historia legendaria y tiene ese mensaje tan bonito de no perder esa frescura e ilusión de los niños", relata Silvia Villaú, que interpreta el papel de Peter Pan en el espectáculo, y que ha trabajado en todos sus detalles, como la dirección artística, coreografía o escenografía. "Lo tiene todo, es una superproducción en la que se canta, se baila, con músicas originales, muy pegadizas, y con mucho colorido, efectos especiales y grandes artistas", añade.

"Es una bomba de espectáculo", insiste Silvia Villaú, que remarca la importancia de que un musical de este potencial salga de Madrid y llegue a otras ciudades. "Un espectáculo de este calibre muchas veces no sale de Madrid, pero aquí a Gijón venimos con todo, e incluso la Laboral nos permite contar con muchos más elementos por las buenas características del teatro", explica la intérprete.

"Peter, el musical" ya se ha estrenado en seis países, con de más de 5.000 representaciones y con más de 5 millones de espectadores. Ahora la producción se encuentra en una gira en la que llegará a 27 ciudades españolas, entre ellas Gijón. ¿Y qué le sorprenderá al público? "Tenemos una escenografía muy importante, la casa de los niños –Wendy, John y Michael– de Londres, donde conocen a Peter Pan, es algo impresionante. Tiene casi 15 metros de ancho, 5 de alto, doble piso y gira por el escenario. También está genial el majetuoso barco pirata de Garfio. Todo es super mágico, muy llamativo y musical, cada escena es un espectáculo dentro del propio espectáculo", confiesa Villaú.

"Peter, el musical" se une a una corriente en la que otras producciones como "El Rey León" o "Aladín" también triunfan entre el público, rescatando y versionando películas clásicas de ámbito familiar. "Es como la Navidad, nunca somos del todo mayores, tenemos esa ilusión siempre ahí, y en algún momento como éste volvemos a ser niños. Es lo que sucede en este espectáculo. Es un momento tan bonito de disfrutar que por eso engancha tanto, porque es como volver a la infancia", desgrana Villaú, que también ahonda en lo que significa para ella sumergirse en el papel de Peter Pan: "Para mí es un lujo, llevo muchos años, más de 16 años, y me aporta mucho, tiene frescura, me he quedado un poco como Peter Pan, no me gusta crecer, me siento joven con esta obra".

Sobre el gran éxito que ha tenido el musical "Company", de Antonio Banderas, en los nuevos Premios Talía del teatro, como expresión de la fortaleza que tiene esta modalidad teatral, Villaú asegura que "los musicales llevan años en auge, son espectáculos cada vez más demandados". Y una razón puede ser que se aprecia que "es algo muy completo, en el que al mismo tiempo verás actores, bailarines o acróbatas especializados. Son trabajos tan grandes y bonitos, que por eso cada vez tienen más seguimiento", concluye.