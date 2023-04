"Una ciudad tiene fiestas, símbolos y tradiciones; sin ellas se vuelve plana y anodina"

Javier Gómez Cuesta (Alevia, Peñamellera Baja, 1941) ha vivido estos días la Semana Santa más mayoritaria en Gijón desde su llegada como párroco a San Pedro en 1999. Tiene claro el sacerdote que, en buena medida, supone una respuesta al reglamento de laicidad que se pretende aprobar desde el Ayuntamiento.

–¿Está satisfecho con la respuesta de la ciudad a la Semana Santa?

–Está habiendo mucha gente, tanto en las procesiones como en las celebraciones. El Domingo de Ramos, por ejemplo, fue multitudinario, con un número de niños muy grande que, además, estaban todos entusiasmados. Eso es lo que pretendemos con esa cofradía del Niño del Remedio, que debemos ir acrecentando e invitando a más niños. La parroquia estuvo a tope el Jueves Santo, al límite de su capacidad. Igual que la procesión. También el Viernes Santo. Hay mucha gente que ha venido a Gijón de fuera y ha disfrutado de la Semana Santa.

–¿Es un atractivo turístico?

–Enriquece a la ciudad, porque, además de venir a pasar unos días, vienen a participar en la vida cristiana. Y esa es una de las facultades de la fe, que tiene sucursales en todas partes que acogen para celebrar. Son días cruciales ahora. La gente cuando viene a Gijón no va a ver el Ayuntamiento ni los cuadros de los alcaldes; vienen a la iglesia de San Pedro y a la capilla de Rupnik mañana y tarde. La iglesia de San Pedro es un icono de Gijón, que sale en todos los vídeos de televisión sobre la ciudad.

–¿El éxito de asistencia estos días supone una respuesta al contexto político en Gijón con el reglamento de laicidad a punto de aprobarse?

–Pienso que hay una respuesta sí, pero no solo al contexto político de la ciudad. La actitud que ha tomado un sector del Ayuntamiento, porque no son todos, ni muchísimo menos, es un poco extemporánea. No había motivo ni razón. La Iglesia de Gijón siempre ha llamado la atención por las actitudes pioneras que ha tenido en compromiso social. Aquí hubo curas que dieron mucho la talla, que se comprometieron hasta los ojos. Y lo hicieron en unos momentos difíciles, cuando había que jugarse el tipo. Cuando era difícil abrir las iglesias y dejar que entrase todo el mundo. Una época en la que había que soportar las presiones y amenazas que había entonces. Y esto del reglamento me parece totalmente una actitud de desconocimiento. Es más, hasta de desagradecimiento.

–¿En qué sentido?

–Es como decirnos que somos tóxicos y que con nosotros no se puede tener relación. Más allá de lo que indica la ley, es la actitud que han tenido en el Ayuntamiento, ese signo de desprecio o, por lo menos, de poco aprecio. Y la gente se ha volcado por eso esta Semana Santa. Voy por la calle y son muchos los que me animan a seguir mostrando esta actitud de sorpresa y de decir que es desproporcionado. Con el Ayuntamiento siempre ha habido una buenísima relación y nosotros participamos en todo aquello que podemos colaborar en bien de la ciudad. Es lo que hacemos. Y guardamos las tradiciones. Una ciudad tiene fiestas, símbolos y tradiciones específicas que son las que dan la salsa a la ciudad y la convierten en cultura propia. Las que dan identidad. Y eso hay que cuidarlo; si no, la ciudad se vuelve plana y anodina. Los de Gijón tenemos nuestra manera de ser y de expresarnos.

–¿Cuál es esa manera de ser?

–No somos gijoneses que nos ponemos una capa de católicos. No. Somos gijoneses que entendemos la vida en católico con una serie de valores muy importantes. Los valores más importantes del ser humano son los que han nacido del evangelio. Ahí está la historia. Habremos hecho cosas de las que nos debamos arrepentir, naturalmente, porque todo lo que es humano tiene un tiempo de fragilidad, pero la actitud de la iglesia se ve en los momentos críticos. Ahí está Ucrania, Nicaragua o Venezuela. Ahí se ve quién defiende realmente al pueblo, y quien están dando la cara ante los totalitarismos. Es la Iglesia la que siempre abre sus puertas para acoger a los perseguidos. Desconocer todo eso y venir ahora con leyes...

–¿En Gijón lo han hecho?

–Ahí están las escuelas de San Eutiquio. Cuando había déficit de puestos escolares, la parroquia de San Pedro fue pionera. Hoy ya la enseñanza pública y concertada lo cubre todo, pero entonces había ese déficit que suplió la Fundación San Eutiquio, que es de 1914. Ya son años. En los momentos críticos, Cimadevilla encontró puestos escolares gracias a eso. La gente antigua de Cimadevilla está agradecidísima esas escuelas que les ayudó a abrirse camino en la vida.

–¿Cómo ve Cimadevilla?

–Vas por cualquier ciudad y ves cuidadísimos esos barrios que son su seña de identidad. En Gijón, en cambio, lo tienen muy descuidado. Las calles merecen un trato más correcto. Recuerdo y añoro a aquellos pioneros que fueron Pepe Bajamar y Emilio Muñoz "El Negro", que lucharon desde la asociación de vecinos por sacar adelante Cimadevilla. Ahora la veo desvencijada y descuidada. Y la parroquia siempre se ha preocupado de eso. De hecho, la Bendición de las Aguas en San Pedro vale para dar una voz de alarma, para clamar porque nos olvidan. Y aquí estamos.

–Hablaba de religiosos que abrían las puertas y me vienen a la cabeza los curas obreros, como José Luis Martínez o José María Díaz Bardales. Usted que fue buen amigo de ellos, ¿qué dirían del reglamento de laicidad?

–Creo que lo mismo que yo. Que es innecesario. La política tiene una misión y la ciudadanía y la vida religiosa tienen otra. Hay momentos en los que colaboramos, porque son festejos y acontecimientos donde merece la pena que todos nos sintamos de Gijón. Sin hacer diferencias. Cuando yo llegué todavía estaba Areces y fue cuando se restauró la fiesta de San Pedro. Pienso que se ganaron cosas y se acercaron posturas. Se entablaron lazos cordiales que es lo que se ha perdido. Excluir es malo. El Ayuntamiento debe integrar. Quien sale alcalde o alcaldesa se debe a todos los ciudadanos y no al partido que la sostenga. Hoy da la sensación de que la ideología y los partidos están por encima de los ciudadanos y a la solución de sus problemas. Se gobierna para solucionar problemas y lograr la concordia, hacer vecindad, crear ciudadanía. La Iglesia lo hace. Y San Pedro contribuye mucho a eso.

–Lejos de sostener a Ana González, su partido la ha quitado.

–Son problemas internos, pero que de alguna manera revelan que las cosas no han ido bien. A pesar de que he sufrido esta contrariedad, no quiero hacer juicios.

–¿Qué contrariedad?

–La Alcaldesa, sin preguntarle nadie, empezó diciendo que no vendría a la bendición de aguas. Empezar un mandato así, pues no me pareció la mejor estampa de inicio.

–Ahora el PSOE presenta a Luis Manuel Flórez, "Floro".

–Le conocí cuando la Compañía de Jesús le propuso como responsable de Proyecto Hombre. Esto fue una iniciativa que nació en Roma, y que luego los hombres de Acción Católica de Gijón, para que se vea que también la iglesia impulsa cuestiones sociales, fueron los que propusieron comenzar a desarrollar Proyecto Hombre en Asturias. Se lo dijeron a Don Gabino, y éste a su vez llamó a Cáritas, entonces con Domingo Benavides, que lo vieron bien. Fueron luego los jesuitas quienes entraron y ofrecieron a la persona de Floro para colaborar y ponerlo en marcha. Fue poco después cuando dejó el sacerdocio.

–¿La Semana Santa de Gijón debe mejorar en algo?

–La Iglesia, cuando sale a la calle debe hacerlo con dignidad, belleza y autenticidad. Me gustaría conseguir recuperar alguna de las imágenes tradicionales de las que se hablan en Cimadevilla, como la de los moñinos. También quisiera que aumentaran las cofradías, porque es un fenómeno muy importante. La base son las cofradías y necesitan aumentar dos cosas: formación y espiritualidad. Ser cofrade es una forma de fomentar y mantener la vida cristiana.