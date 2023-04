Las nuevas luminarias cambian el ambiente nocturno del centro de Gijón

Manuel López y José Carlos Álvarez charlan en la confluencia entre las calles Corrida y Asturias cuando, al llegar el ocaso, levantan la vista y se percatan de una curiosidad lumínica. Se dan cuenta de que, mientras en Corrida la luz es amarillenta, en Asturias es blanca y más fría. Es la consecuencia de que en el principal eje comercial aún pervivan (por poco tiempo) las farolas de "antes", mientras que, en su perpendicular, ya están instalados los nuevos modelos "urania". Es solo un ejemplo del cambio de luminarias, que avanza a pasos agigantados estos días por el centro de la ciudad, tras meses de desarrollo en la zona rural y la perifera. El cambio no pasa inadvertido para los transeúntes.

El estreno en el centro está siendo como en el resto del concejo. Con claroscuros, nunca mejor dicho. Mientras en las calles más comerciales como San Bernardo o Menéndez Valdés la luz se percibe potente y hay vecinos que ni se han dado cuenta del cambio, en espacios abiertos como la plaza del Seis de Agosto o la plazuela San Miguel se impone la penumbra. "Habrá que hacer ajustes en el futuro", dicen los paseantes.

La renovación de todos los puntos de luz de Gijón debe terminar en agosto. O sea, 365 días después de que se instalara en el poblado de La Camocha la primera nueva luminaria. Este cambio de luces se estrenó en la zona rural, donde los vecinos comprobaron que el sistema necesitaba ajustes. La mayoría aplaudieron las farolas más modernas, no sin destacar que, en momentos concretos de la noche, se producían apagones. Una sensación que se comparte en otras zonas de la ciudad como La Arena o El Bibio, donde los residentes han notado menos potencia que antes. La propia portavoz del gobierno local, Marina Pineda, reconoció "fallos inevitables" y anunció ajustes en el sistema.

El objetivo de todo este plan es cambiar las 42.514 farolas que hay repartidas por todo el concejo. Ahora, le toca a la zona centro, donde las nuevas luminarias ya se pueden ver en lugares como la plaza del Instituto, el tramo del paseo del Muro más cercano al Campo Valdés o calles adyacentes a Begoña, como Casimiro Velasco. Las sensaciones van por zonas. Manuel López y José Carlos Álvarez son de los que apoyan la llegada de las nuevas luminarias. "Parece que alumbran bastante más o por lo menos la luz es más clara. Eso sí, habrá que ver como están de aquí a un año", dice López, en referencia a la suciedad que acumulan las antiguas farolas. También está a favor del modelo más novedoso José Manuel Pérez, otro paseante. "A mí me gustan porque tienen una luz más fría", explica. Su mujer, Elena Menéndez, por contra prefiere lo clásico. "Me gustan las de antes, pero si es por ahorrar...", matiza.

También hay críticas. Como sucedió en otras áreas de la ciudad, en el centro se nota zonas donde la penumbra gana la batalla. Sucede, por ejemplo, en la plaza del Seis de Agosto. Lo cuentan asiduos de la zona como los dueños de la confitería Mayca, un templo del chocolate con churros. "El cambio ha sido para mal. Estas nuevas alumbran muy poco", señala la propietaria de este negocio, Begoña Rañón. La terraza de la chocolatería cuenta con varios focos propios. Para demostrar la falta de luz, el encargado del local, Félix López, apaga esa iluminación. Y se nota. Vaya que si se nota. "No tiene mucho sentido que en una época en la que los atracos, los hurtos y las agresiones sexuales están creciendo el Ayuntamiento lo entorpezca todo oscureciendo las calles", expresa uno de los empleados del establecimiento.

Una situación muy parecida se da en la plazuela San Miguel. El espacio está rodeado de farolas y, en el centro, una gran luminaria con varios brazos que tendría que dar luz a todo el entorno. Se cumple a medias porque en la parte más próxima a Menéndez Valdés, Uría y en la de la estatua de Evaristo San Miguel se va más bien poco. Esto lo notaron Guillermo Fernández e Isabel Jarque. "Igual tiene que ver con un tema de consumo, pero sí que habrá que hacer ajustes", comenta él. "Se debería de dar más potencia. Ahora mismo hay penumbra y parece que reina la tristeza", dice ella, en referencia a la escasa iluminación en el entorno.

Pero también hay vecinos que no se han percatado del cambio, a pesar de que los operarios trabajan a destajo. Es el caso, por ejemplo, a Mónica González, que vive en la calle San Bernardo, donde las nuevas farolas tienen a su mejor aliado en los escaparates comerciales. Pasa lo mismo en otras calles, como en Marqués de Casa Valdés, donde las nuevas farolas, sumadas a las luces que salen de los negocios y la hostelería hacen que en la vía no se haya percibido en demasía la permuta más allá de que las nuevas farolas tienen la luz más blanca que las viejas. Ese debería ser el objetivo a cumplir en el resto de zonas de Gijón. Es decir, que no se note, para menos, una diferencia de potencia con las nuevas luminarias respecto a las antiguas. De momento, en la zona centro hay luces y sombras.