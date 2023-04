La pugna en el PSOE por el Plan de Movilidad amenaza con quebrar el gobierno local

Peligra la coalición entre el PSOE e Izquierda Unida a mes y medio de las elecciones. La profunda crisis abierta en el seno de los socialistas de la ciudad a cuenta del Plan de Movilidad, desvelada hace dos días por LA NUEVA ESPAÑA, amenaza con quebrar el gobierno de Ana González. Izquierda Unida, que lleva ese área en el Ayuntamiento de la mano de Aurelio Martín, abandonará el equipo municipal si, finalmente, la Alcaldesa accede a frenar la tramitación del documento, como le han exigido desde la Casa del Pueblo, con el visto bueno de la Federación Socialista Asturiana (FSA). La ejecutiva que lidera Monchu García optó ayer por mantener silencio.

La tormenta comenzó a gestarse hace varios días, tras una reunión entre el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño; la vicesecretaria general del FSA, Gimena Llamedo; el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García; y la propia Alcaldesa. A pesar de que, desde el Gobierno regional, se dio el visto bueno al Plan de Movilidad el pasado 20 de marzo, por encajar en sus políticas, en ese encuentro se instó a la Regidora a echar el freno por el temor a aprobar un texto que generó una importante polémica a pie de calle (no obstante, el Consejo Sectorial de Movilidad lo avaló con 21 votos a favor, tres abstenciones y dos en contra). "Estando en tiempo de descuento, no tiene sentido meterse en líos", argumentan las fuentes consultadas que se dijo en aquella cita.

En el gobierno local, parecen tener claro que la ejecutiva socialista tratará de impedir que este documento se apruebe en el Pleno de abril (antes está previsto que se someta a votación en la comisión de Movilidad que se celebrará el martes, día 11). A partir de ahí se abren dos posibles escenarios. Por un lado, si la Alcaldesa accede a la directriz marcada por el equipo de Monchu García y renuncia a aprobar el documento, IU dejaría el gobierno (en la formación que lidera a nivel local Ana Castaño están a la espera de los movimientos en la calle La Argandona para pronunciarse y en sintonía con su dirección regional). La otra opción es que la Alcaldesa mantenga la hoja de ruta para dar cumplimiento al acuerdo de gobierno con su socio y ultime la tramitación del Plan. El problema estaría en el Pleno, donde, según fuentes de la ejecutiva del PSOE, se abre la posibilidad de que tres de los concejales socialistas afines a Monchu García (Marina Pineda, José Ramón Tuero y Natalia González, incluidos en la lista electoral que lidera Luis Manuel Flórez, "Floro") voten "no" al texto, al contrario que el resto del gobierno, junto a la bancada del centroderecha. "Esa opción está encima de la mesa", coinciden fuentes de las partes implicadas.

A día de hoy, para que el Plan de Movilidad salga adelante precisa, además del voto favorable de los doce concejales del gobierno local, el apoyo de Podemos-Equo (el resto de formaciones ya ha dicho que se opondrá). "El Plan sigue las líneas estratégicas que hemos planteado a lo largo de todo este mandato para repensar y rediseñar nuestra ciudad haciéndola avanzar hacia un modelo más saludable, sostenible e inclusivo", señaló ayer Laura Tuero, portavoz de la formación morada, que hasta el día de la Comisión de Movilidad no hará público el sentido del voto. "Depende del actual gobierno mantener o retirar la votación del Plan en la comisión del próximo martes. Que cada cual asuma su responsabilidad en este momento", añadió.

Meridianamente claro tienen el sentido de su voto el resto de partidos. "Nos parece un hecho muy preocupante y que confirma la deriva del PSOE, un partido cada vez más imprevisible. Los gijoneses no se merecen este tipo de espectáculos públicos producto de una guerra interna que deberían solucionar de puertas para adentro y no a través de temas tan serios. El PSOE en Gijón hace tiempo que dejó de pensar en lo mejor para nuestra ciudad; es evidente que está a otras cosas. Ya vimos las formas en las que ellos mismos trataron a la Alcaldesa, con la que comparten siglas, y esto no hace sino confirmar que actualmente no es un partido de fiar. Aspiran a gobernar sin ser capaces de controlar su propio partido", señaló ayer la candidata de Foro a la Alcaldía, Carmen Moriyón. En Ciudadanos, advirtieron de que Floro no sabe cómo "escapar" de Ana González. "Se pasa los días intentando que se vea que son otro PSOE, pero son el mismo", apuntó el candidato a la Alcaldía, José Carlos Fernández Sarasola. "Siendo consecuentes con todo lo que hemos propuesto a lo largo de este mandato votaremos ‘no’", indicó la aspirante del PP, Ángela Pumariega. Y Vox ve que "el delirio ecológico socialista" sobre la movilidad que "empieza a resquebrajarse por el rechazo de los ciudadanos".