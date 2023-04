Foro insta a Floro a pronunciarse sobre "el circo que está montando el PSOE" con el Plan de Movilidad

El portavoz municipal de Foro Asturias, Jesús Martínez Salvador, apeló hoy al candidato del PSOE a la alcaldía de Gijón, Luis Manuel Flórez, «Floro», para que se pronuncie respecto «al circo que está montando su partido» con las discrepancias entre la ejecutiva local socialista comandada por Monchu García y el gobierno municipal encabezado por Ana González respecto a la aprobación del Plan de Movilidad, desveladas por LA NUEVA ESPAÑA. El rechazo del PSOE al documento han llevado a que el socio minoritario del gobierno socialista, IU, advirtiera que romperá la coalición de gobierno si el documento no se aprueba en lo que queda de mandato, mientras varios ediles socialistas sopesaron votar en contra del mismo si se lleva a pleno.

«Carmen Moriyón quiere hablar de Gijón, pero no sabe con quién tiene que hablar. Parece que no es el candidato. ¿Quién es la persona con la que tiene que hablar Carmen Moriyón para poder confrontar, para poder debatir, para hablar de los asuntos importantes de Gijón? No sabemos lo que opina el candidato del PSOE de todo esto, no sabemos qué opina del circo que está montando su partido, y a la vez pedimos que nos digan con quién hay que hablar», señaló hoy Martínez Salvador, acompañado por los otros dos ediles del grupo municipal, Pelayo Barcia y Montserrat López Moro.

El portavoz de Foro expresó su preocupación por lo que está aconteciendo por lo que está aconteciendo, ante su repercusión en la institución municipal y pidió «al PSOE que detenga este circo en el que está convirtiendo la actualidad municipal. Creemos que Gijón no se merece contemplar la descomposición de un partido que en otras épocas fue casi hegemónico en esta ciudad y que hoy en día está utilizando casi el salón de plenos como un ring de boxeo», algo que a su juicio está interfiriendo en el día a día de la ciudad, añadiendo que «los gijoneses piden seriedad, no piden circos».

En cambio, Martínez Salvador, considera que el rifirrafe en torno a la aprobación del Plan de Movilidad no es más que el último capítulo de «una guerra interna» del PSOE, entre cuyos precedentes enumeró la ordenación de las líneas de Emtusa, el pabellón de La Calzada, el reglamento de laicidad y la instalación de la planta de pirólisis en El Musel. «Hace tiempo que el PSOE dejó de pensar en lo mejor para nuestra ciudad y es evidente que está a otras cosas y eso les convierte en un partido que es a todas luces imprevisible y que no es de fiar», dijo al respecto, pidiéndole «que arregle sus problemas internos» en la Casa del Pueblo y no «en la casa de todos los gijoneses, que es el Ayuntamiento de Gijón», por respeto a la institución.

Respecto al atemperamiento de las últimas hora en la crisis entre la ejecutiva socialista y el gobierno local sobre el Plan de Movilidad para evitar una crisis de gobierno, tal como avanzó hoy este diario, Martínez Salvador señaló que «si parece ser que se está reconduciendo, lo vemos bien. Los gijoneses sabrán, cuando se lleve al pleno del Ayuntamiento de Gijón el Plan de Movilidad, lo que opina el PSOE. El PSOE, porque es uno, por mucho que quieran vender lo que quieran es un PSOE. Hay un PSOE gobernando y hay un PSOE que aspira a reeditar el gobierno. Pues bien, los gijoneses sabrán si los concejales que están en el pleno y que van a votar en un sentido o en otro el Plan de Movilidad y que se van a presentar a las próximas elecciones, pues sabrán lo que opinan sobre ese plan. Si lo votan a favor, entendemos que votarán en conciencia y será porque lo respaldan. Si votan en contra, pues lo contrario».

El dirigente forista agregó que votar a favor del Plan de Movilidad «es votar a favor de ampliar la ORA, es votar a favor de suprimir aparcamientos sin tener preparadas las alternativas», cuestiones que detalló y completó Pelayo Barcia al explicar por qué Foro votará en contra de un documento que amplía la zona ORA al Coto, Ceares, El Llano y Poniente, deja la circulación del Muro en un solo carril, introduce el doble sentido de circulación en las avenidas de Manuel Llaneza y Pablo Iglesias dejando un solo carril en cada sentido por el carril bus y el carril bici que están planificados; establece varias zonas de bajas emisiones, una de ellas en La Calzada; deriva gran parte del tráfico de salida de la ciudad por El Coto, por la calle Usandizaga; establece aparcamientos disuasorios sin plantear autobuses lanzadera de Emtusa a los mismos y en su cronograma no antepone la construcción de parkings a la supresión de aparcamientos o a las restricciones que hay en superficie.

Los representantes de Foro contrapusieron la coherencia de su discurso desde hace tiempo con el giro que ha dado la dirección local socialista, que en su opinión no es fruto del análisis sino de un mero cálculo electoral. «Hace un año que la actual ejecutiva del PSOE tomó posesión y no ha hecho ese análisis hasta ahora; sólo la cercanía de las elecciones y quizá el temor a un hipotético descalabro electoral les está moviendo a empezar a ser críticos con la acción del gobierno, pero no es una crítica fruto del análisis, es decir, no hay un debate de ideas, es simplemente querer posponer decisiones que su mismo partido ha adoptado en esta ciudad», señaló Martínez Salvador.