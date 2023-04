El gijonés Nacho García lanza hoy el single "Mis noches", gestado durante la pandemia

"Me muero de ganas, ha sido mucho curro". Nacho García, conocido como "Mardom" en la esfera musical, estrena hoy "Mis noches", uno de sus temas más especiales, en las plataformas digitales. Será uno de los ocho temas que formarán parte del disco que el músico gijonés confía en presentar a finales de 2023. Ya ha grabado otra de las canciones y en un par de semanas irá a por las restantes.

La primera piedra de "Mis noches" se puso en 2020, cuando el joven regresó del "Erasmus" en Croacia. La pandemia le pilló allí. "Fue muy extraño", reconoce el músico, al que la idea de este "single" se le ocurrió la misma noche en la que retornó. "Me tumbé en la cama y me di cuenta de que había vivido un año fuera de España, de que había conocido a un montón de gente que forma parte de un capítulo importante de mi vida, y de que probablemente no la volvería a ver", explica Nacho García. "Esa sensación de haber compartido tanto tiempo es la semilla con la que nace la canción, y se extiende a agradecer lo vivido", cuenta el gijonés, que trató de capturar esas impresiones en su letra.

La pieza, que combina el pop rock, el indie y "muchos elementos de la música negra", contiene 118 pistas de audio. Entre ellas, varios audios de WhatsApp en distintos idiomas: español, inglés, italiano, esloveno y turco. "Se lo pedí a mis amigos del ‘Erasmus’ para que contaran cómo había sido", apunta "Mardom", que escribió la letra a la mañana siguiente de llegar desde tierras croatas. El camarógrafo David Quesada estuvo a los mandos del videoclip, en el que el baile se entremezcla con la actuación de varios amigos del artista.

Nacido en el barrio de La Arena en 1998, Nacho García llevaba un año sin sacar nueva música. La preparación del MIR era su prioridad y en un mes comenzará a trabajar. Le gusta compaginar ambas vertientes. "Me ayuda tener algo estable para luego esparcirme como artista. Si solo estuviera con la música, sería un caos", subraya el cantautor, que en noviembre actuó en El Molinón en la previa del Sporting Albacete. "Fue una experiencia que me motiva para crecer", indica este joven que denuncia la falta de oportunidades en Asturias. "Hay pocos espacios donde poder tocar. La gente de comunidades que no sean grandes capitales merece un hueco y ser escuchada, porque hay mucho que decir", proclama

En el disco aborda la incertidumbre de lo que está por venir o la nostalgia. "Mis noches" es una muestra de su estancia en Croacia. "A veces nos fijamos en el pasado desde un punto de vista derrotista, pero hay que mirarlo como un aprendizaje", sentencia.