El plan para la Capitalidad Europea de la Cultura de Gijón prevé que el Revillagigedo tenga gestión pública

La candidatura de Gijón como Capital Europea de la Cultura en 2031 ha empezado a coger forma con la elaboración de un plan que busca trascender el propio reconocimiento e instaurar un nuevo modelo de gestión cultural en la ciudad. Y, aunque la hoja de ruta está aún pendiente de perfilarse (no urge en exceso, porque la fase de preselección no se abrirá hasta finales de 2024), el gobierno local enviará hoy lunes al Consejo de Cultura ese documento base para un proceso que precisa de un amplio apoyo político y social para consolidarse. En este texto, el equipo de la socialista Ana González plantea retomar las negociaciones con la Fundación Cajastur para que, ahora sí, el Palacio de Revillagigedo pase a ser de gestión pública. Y hasta se está estudiando la posibilidad de instalar en el interior de este espacio ubicado en la plaza del Marqués una pinacoteca. El proyecto, además, sugiere que la casa de Rosario de Acuña en el Cervigón abra al público como un espacio de homenaje a escritoras de la ciudad, como la propia pensadora o Carmen Gómez Ojea. Todas son propuestas que quedarán en manos de la siguiente Corporación municipal, a la que trasladará todo lo realizado hasta ahora para que el cambio en la plaza Mayor no trastoque las gestiones de la candidatura.

La idea del gobierno local es que la próxima Corporación se encuentre con parte del trabajo hecho para poder llegar a tiempo a la preselección de candidaturas que abrirá su plazo a finales del año que viene. Se plantea, de hecho, que el documento que se ha elaborado desde el área de Cultura para defender la candidatura local se pueda aprobar en Pleno este mismo verano –era la previsión del actual equipo de gobierno, pero ahora es solo una recomendación para el siguiente– para que pueda someterse a un proceso de participación ciudadana a finales de año. El área de Cultura intentará celebrar un primer debate a inicios del mes que viene para que el traspaso de poderes se haga ya con la incorporación de posibles sugerencias del resto del Consejo. Desde el área de Cultura, se explica que ya hubo en este mandato un intento de negociación con la Fundación Cajustar (entonces ligada a Liberbank y ahora, a Unicaja, y responsable del Revillagigedo) para llegar a un acuerdo de cesión de la gestión del edificio. Unas negociaciones que fracasaron, en parte, por una falta de acuerdo económico (se habló de una cifra que rondaba los 1,2 millones al año, como desveló este periódico en diciembre de 2020) y porque se decidió priorizar en aquel momento el impulso a Tabacalera, cuya apertura se calcula ahora para finales de 2030 o inicios del año siguiente, toda vez que el proyecto de obra esté listo, se calcula, en cuatro meses. En su momento no pudo ser, pero los gestores culturales del Ayuntamiento entienden que merece la pena volver a intentarlo. Sobre la casa de Rosario de Acuña, se ha estudiado la opción de crear una "Casa de las Letras" o un espacio que aúne el pensamiento de escritoras como la propia De Acuña, Carmen Gómez Ojea y Corín Tellado. Es un proyecto que interesaba especialmente a la alcaldesa, Ana González, para los próximos cuatro años y que ahora se trasladará a modo de idea al siguiente gobierno. Respecto a la candidatura europea, las labores iniciales están avanzadas y ya hay un primer borrador del documento que podría utilizarse para inscribir a la ciudad en la preselección de finales de 2024. El documento, con una treintena de páginas, busca "aportar una lectura de la ciudad desde la cultura" y destaca que el Ayuntamiento, "en las últimas cuatro décadas", ha impulsados unas políticas culturales que han "gozado de una estabilidad y una firmeza poco usuales en otras ciudades de España", lo que ha convertido a la ciudad "en un eje tractor de la cultura" en Asturias y "en un referente dentro y fuera de las fronteras españolas" por citas como Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten), la Semana Negra y el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX). Este texto busca presentar ante Europa a un Gijón en el que la cultura es "un eje vertebrador y transversal" en el que la ciudadanía participa de forma activa. De Feten a la Semana Negra y el FICX El objetivo de la candidatura, recoge el documento, es "resituar a la ciudad que vio nacer a uno de los mayores exponentes de la Ilustración en el centro intelectual, artístico y creativo de Europa". Este primer borrador adelanta ya que la candidatura tendrá que ser capaz de crear consensos. "El programa debe diseñarse desde el acuerdo político, a fin de evitar disonancias en el camino hacia el objetivo, ha de regirse por la conectividad entre las diferentes áreas de la administración pública y tiene que garantizar las infraestructuras necesarias para acoger el turismo que pueda generar la obtención de la Capitalidad". Y, aunque este borrador del plan es ya bastante completo, se deja a la siguiente Corporación la labor de decidir cuál será el enfoque de la candidatura. El actual equipo de gobierno lanza dos ideas: o bien centrarse en toda la historia cultural de la ciudad (en torno a la mar y la industria), o bien en el último siglo y en su adaptación al futuro, poniendo más el foco en la cultura vinculada a la innovación y los nuevos registros.