Despedida cofrade con reivindicación: así cerraron la Semana Santa las hermandades

Alegría, satisfacción, reivindicación y mucha convicción. Cerca de 150 cofrades se reunieron ayer para celebrar la tradicional merienda que cierra la Semana Santa. Lo hicieron, tras una misa en San Pedro, en los salones parroquiales anexos, en un encuentro en el que festejaron que todo el trabajo salió "a la perfección", que el tiempo acompañó y que no se produjo la suspensión ningún paso. Entre los diferentes corrillos, una misma idea. "La Semana Santa de Gijón está muy viva. El ambiente y la acogida que ha tenido en la ciudad han sido buenísimos", coincidieron en señalar los componentes de las tres cofradías.

Esta Semana Santa estuvo marcada por el debate en torno a la aprobación del nuevo reglamento de laicidad. Una circunstancia que ha hecho alzar la voz y reivindicar a los cofrades el papel que juegan estas celebraciones en la ciudad. "Ha sido como un puñetazo encima de la mesa. Estamos hastiados de una guerra que nosotros no promovemos ni queremos. El Ayuntamiento gobierna para todos, no entendemos por qué no hay respeto, que es la base de toda concordia", destacó Juan Antonio Rodríguez-Pládano, hermano mayor de la Santa Vera Cruz.

Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro, fue también contundente durante la homilía de la misa previa a este encuentro de cofrades. En ella, también reclamó, en estos tiempos de "ruido" y crítica contra la Iglesia, que sus partidarios alcen la voz. "Ahora que está el nivel bajo, que la Iglesia pasa por un momento crítico, ahora es cuando hay que dar la cara por ella. Hay que estar presente y no esconderse los que somos católicos, con la misma fortaleza, valentía y sinceridad de siempre", apuntó, antes de añadir también su satisfacción por la participación en la Semana Santa de Gijón. "Desde un testimonio alegre, esta fe es la que nos hace vivir así, con este ayudar a los demás, participar en todo lo que sea promocionar a las personas o las ciudades", subrayó.

El encuentro de cierre de la Semana Santa contó con unas 150 personas. Entre las tres cofradías, la Santa Vera Cruz, el Santo Sepulcro y la Santa Misericordia, superan los 500 cofrades. "Estoy seguro de que muy pronto superaremos los 600", avanzó Rodríguez-Pládano. Una idea, la del crecimiento de esta tradición, que también apuntó Alejandro Vallaure, maestre de la Cofradía del Santo Sepulcro: "El año pasado me perdí la Semana Santa por el covid. Este año la disfruté muchísimo". "Se ha visto que la gente tiene ganas de vivir todo lo que haya en la ciudad, y entre ello está las procesiones de Semana Santa. Tenemos que ser más activos, como indicó Javier Gómez Cuesta en la homilía. No debemos ponernos de perfil, hay ser más reivindicativos y estar más presentes en la sociedad", añadió.