Montse Martínez apaga el micro: la popular locutora se jubila tras 39 años en antena

"Estudiaba Empresariales, pero no me gustaba nada. Y apareció la oportunidad de la radio. Buscaban voces bonitas y me cogieron. Y ha sido maravilloso todos estos años". Montse Martínez, conductora del histórico programa "El Tren", que primero se emitió en Radio Langreo y ahora en la Radio del Principado de Asturias (RPA), afronta este mediodía a partir de las 13.00 horas su último programa, después de 39 años delante del micrófono. "Lo haré con algo de vértigo porque la radio es mi vida. La escucho a todas horas y todas las cadenas, porque en mi casa es como si la tele no existiera", confiesa la popular locutora de Gijón, una ciudad a la que llegó con apenas cuatro años procedente de Caracas (Venezuela), su lugar de nacimiento.

Martínez formó parte de la generación que puso en marcha Radio Minuto, radiofórmula para la que hizo pruebas en diciembre de 1983, y donde se puso delante del micrófono por primera vez en 1984. Después pasó por Radio Mar, a través de su radiofórmula Radio Color. Y asistió también al nacimiento de Ser Gijón en 1990, tomando el testigo de la antigua Radio Minuto, antes de pasar a formar parte en 1994 de la Productora de Programas del Principado, que se encargaba de gestionar Radio Langreo, donde comenzó produciendo el programa "El Tren", para después pasar a presentarlo. Primero lo hizo a nivel local y después a nivel regional, desde 2011, después de que esta emisora se integrase en la RPA. "Cuando empecé era como dar clases de interpretación. Ahora ya no se cuida tanto la voz en la radio como antes, ya no es algo prioritario", comenta Martínez, que recuerda con una sonrisa algunos momentos bonitos vividos. "Llegué a ganar dos premios nacionales de radio", relata, con su nítida voz emocionada. En su viaje en "El Tren" ofrecía cada día lo que considera la receta clave: contar las historias más cercanas, las que llegan a los oyentes. "Siempre quise dedicarme a dar voz a los proyectos, asociaciones, ciudadanos que no tienen lugar en las noticias y en ningún otro programa. Hay muchas cosas que contar a pie de calle y de caleya, cosas guapísimas que se están perdiendo a veces un poco en la radio, en detrimento de muchos asuntos de política o de ámbito nacional, alejados", dice. Y añade en esa línea que la esencia de la radio es "comunicar y dar a conocer lo que sucede". Montse Martínez, todoterreno de las ondas, que ha retransmitido incluso vueltas ciclistas o corridas de toros, "con Francisco Álvarez Cascos, que era concejal por aquel entonces, como especialista", afronta ahora una nueva etapa de su vida desde su residencia en la localidad carreñense de Guimarán. Ahí, desde esa tranquilidad que le proporciona, tiene claro que, aunque se apague la luz roja de la radio, se encenderán otras que también le harán disfrutar: "Daré clases de piano y de gospel. Y de cocina también. No voy a parar".