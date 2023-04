La oposición recela del plan cultural, pero apoya la gestión pública del Revillagigedo

El plan del Ayuntamiento para impulsar la candidatura de Gijón a Capital Europea de la Cultura en 2031, que, entre otros asuntos, propone negociar con la Fundación Cajastur para que la gestión del Palacio de Revillagigedo pase a manos municipales, crear en la casa de Rosario de Acuña un espacio para pensadoras y una gran reforma del Antiguo Instituto, levantó ayer recelos en la oposición. Salvo Foro y Podemos, más comedidos, el resto de formaciones arremetieron contra el gobierno local "por su inacción" en materia cultural estos cuatro años y por presentar el texto, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, a falta de mes y medio para las elecciones. Mientras, las asociaciones culturales aplaudieron negociar con la Fundación Cajastur por el edificio de la plaza del Marqués, pero pidieron "más participación" en el proyecto.

La concejala de Ciudadanos Ana Isabel Menéndez fue muy crítica. "Este proyecto es una herencia envenenada y la constatación del fracaso de las políticas culturales del mandato", afirmó. Lo dijo para referirse, entre otros asuntos, a la integración de la Fundación Municipal de Cultura en Divertia o al plan de usos de Tabacalera, "obsoleto antes de abrir". "Es todo realismo mágico. Si no fuera por los titulares, el PSOE seguiría sin mover un dedo para solventar reformas básicas como la del Antiguo Instituto", añadió.

La concejala de Foro Montserrat López Moro se centró en analizar las apuestas por el Revillagigedo, la casa de Rosario de Acuña y el Antiguo Instituto. En cuanto al equipamiento de la plaza del Marqués recordó que su formación "lleva años defendiendo su gestión pública". "Nos parece bien abrir esta negociación con la Fundación Cajastur, pero desde la firmeza como Ayuntamiento y siendo conscientes de los límites financieros", recalcó. En cuanto a la Casa de las Letras en la residencia de Rosario de Acuña, lo ve "una idea interesante" siempre que "se estudie su coste". La reforma del Antiguo Instituto, para la edil, debe "llevarse a cabo si es técnicamente posible" y teniendo siempre en cuenta "al tejido cultural" para definir sus usos.

La portavoz municipal de Podemos–Equo, Laura Tuero, también está a favor de la gestión pública del Revillagigedo y destacó que fue una de las propuestas de su formación en el anterior programa electoral. La edil reclamó englobar esta idea en un plan de museos para que "espacios como Tabacalera y el Revillagigedo se complementen". "El gobierno ya debería de haber empezado a negociar con Cajastur y no dejarlo en una declaración de intenciones". Pidió, además, que la oferta cultural llegue a los barrios y la zona rural y no solo al Centro.

"El gobierno carece de credibilidad para esta propuesta sin un plan de financiación y fiando todo a espacios sin terminar como Tabacalera u otros que no dependen de él como el Revillagigedo", aseguró, por su parte, la portavoz municipal del PP y candidata a la Alcaldía, Ángela Pumariega. "Lo otro es un brindis al sol, no solo por no concretar la financiación sino porque quien hace la propuesta no va a seguir en el Ayuntamiento", añadió. La edil prometió apoyar, si gana las elecciones, la capitalidad europea de Gijón y dialogar con las entidades culturales. Mientras, la candidata de Vox a la Alcaldía, Sara Álvarez Rouco, se opuso. "Con la cercanía de las elecciones esto es una maniobra para distraer de los problemas de la Corporación socialista", dijo. Tildó la propuesta para la casa de Rosario de Acuña de "sectarismo y supremacismo feminista".

Algunas de las principales asociaciones culturales de Gijón se mostraron a favor del plan, pero cada una con sus matices. Álvaro Muñiz, presidente del Ateneo Jovellanos, recela. "Me suena a tomadura de pelo porque en el mandato no se ha hecho nada", aseveró. "Veo bien lo del Revillagigedo y el Antiguo Instituto, pero las cosas hay que hacerlas con serenidad, consensuando y sabiendo el parecer de los demás", afirmó. Ignacio García-Arango, presidente de la Fundación Foro Jovellanos, también verbalizó sus dudas. "Para tener espacios como el Revillagigedo o Tabacalera hace falta una estrategia", analizó. "Nos parece bien optar a la capitalidad, pero tiene que ser una acción de todo Gijón, no se puede hacer en función de la política del Ayuntamiento de turno", agregó.

Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero, se mostró a favor de los objetivos del plan. "La música suena bien, pero hay que ver la letra. Se debe esperar también a la próxima Corporación", consideró. Arlé Corte, su homóloga en Gesto, aprobó las obras en los tres equipamientos. "El Revillagigedo está desaprovechado y lo de Rosario de Acuña es buena idea, aunque mejorando los accesos", concretó. Por su parte, Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa también lo valoró: "Las propuestas están bien, pero a dos meses de las elecciones debe ser la nueva Corporación y las asociaciones quienes elaboren el plan".