El producto cien por cien gijonés que ha enamorado a la familia de Cristiano Ronaldo

El helado más emblemático de Gijón tiene una nueva embajadora de lujo. El bombón de La Ibense ha conquistado el paladar de Ivana Rodríguez, hermana de Giorgina y cuñada de Cristiano Ronaldo. La influencer, que cuenta con más de 756.000 seguidores en Instagram, subió varios fotos a las redes sociales en la que disfrutaba de la "Semana Santa y Amistad". Entre ellas, en un restaurante de la villa con varias amigas y amigos y dejando claro que el postre la conquistó a través de una imagen de su emblemático envoltorio.

No fue la única. Ivana Rodríguez subió numerosas fotos en Gijón. La escapada estuvo acompañada de un tiempo ideal. Selfi delante de la Antigua Escuela de Comercio, cafetín en el Náutico, paseo por el Muro con su pareja e hija... Una escapada en la que no estuvo presente, sin embargo, Giorgina Rodríguez, su hermana y actual pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, actualmente en el Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí tras desvincularse del Manchester United.

El bombón de nata helado es el símbolo de La Ibense, la popular e histórica heladería gijonesa. En los años veinte del pasado siglo fue Vicente Guillem Pina uno de los pioneros de la heladería artesanal. Llegó a Gijón proveniente de Ibi (Alicante), su localidad natal, para la campaña heladera, entre marzo y octubre. Comenzó con la venta ambulante en romerías hasta que en 1934 se estableció en Somió, en un local próximo a La Pondala. A partir de 1949 trasladó el negocio familiar al barrio de La Arena para lo que compraron la maquinaria heladera más potente del momento. Su especialidad es y será el bombón de nata helado, uno de los sabores de Gijón.