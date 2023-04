Con sonrisas y apretones de mano para un debate amistoso, casi de pretemporada. Así se inició ayer oficiosamente la campaña electoral en Nuevo Gijón con un encuentro organizado por la asociación de vecinos "Santiago" en la que los residentes de la zona plantearon a los partidos con representación municipal sus necesidades para los próximos cuatro años. Acudieron el candidato del PSOE, Luis Manuel Flórez, "Floro"; el responsable de asociaciones de Ciudadanos, Ángel López; el portavoz municipal de Foro y que integrará la lista electoral, Jesús Martínez Salvador; la líder de Podemos Xixón, Alejandra Tejón; la portavoz municipal y candidata del PP, Ángela Pumariega, y la integrante de la lista electoral de Izquierda Unida Noelia Ordieres. Vox no estuvo representado. La reforma de la participación, la llegada del hospital privado de Quirón y el futuro de los terrenos del Soccer World fueron los temas estrella.

Floro prometió reformar el modelo de participación estableciendo "cauces importantes" en ese sentido. "Debe ser menos protocolaria y más incisiva", dijo. Habló de mejoras en viales y de mejora en accesos al barrio e instalaciones deportivas. En cuanto al Soccer World, pasó de puntillas. "Soy nuevo. Aún no me ha dado tiempo a hacer un estudio para ver cómo es exactamente", indicó. El Patronato Deportivo, que preside el edil José Ramón Tuero, presentó un estudio de viabilidad a finales de marzo. Por su parte, Ángel López, el representante de Ciudadanos, se centró en líneas generales. "No podemos prometer por prometer. Lo que veo es una ciudad que tras 20 años estando fuera está mal. Ofrecemos gestión y diálogo", aseveró.

El forista Martínez Salvador reconoció la necesidad de reformar la participación y destacó que su formación no está en contra de un uso privado del Soccer World, "siempre que se tengan en cuenta las necesidades del barrio". Tampoco mostró rechazo por el Hospital de Quirón, pero matizó que se debe compensar al barrio por la permuta de parcelas. "Ese espacio público hay que devolverlo", incidió. Alejandra Tejón, de Podemos, recordó que "es fundamental escuchar a los vecinos", reclamó que las instalaciones del Soccer World "sean para el barrio" y apostó por la sanidad pública. Pumariega, del PP, afirmó que en estos cuatro años "la participación ha caído en el olvido" y apostó por la colaboración público-privada para reflotar el Soccer World manteniendo usos vecinales. Ordieres, de IU, pidió devolver estas instalaciones al barrio "porque cederlas 40 años es condenar a la zona" e involucrar a los vecinos en la toma de decisiones.