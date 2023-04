No hubo sorpresas en la bancada del centro-derecha. Ciudadanos, Foro, el PP y Vox votaron ayer «no» al Plan de Movilidad, al igual que han votado «no» a la mayor parte de las acciones de movilidad impulsadas por el actual equipo de gobierno. A poco más de un mes de las elecciones, al voto negativo se unieron las críticas sobre la gestión del equipo de Ana González y el doble posicionamiento del PSOE en el asunto.

«Se demuestra lo que ya sabíamos: que solo hay un PSOE y que, pese al circo que han querido montar a costa de la estabilidad de la ciudad, el PSOE está a favor de un Plan de Movilidad ideológico y sin sentido. Más allá de los esfuerzos de la directiva socialista por hacer ver una diferencia que no existe, la realidad es que el Plan de Movilidad irá al Pleno gracias al voto favorable de los concejales del PSOE, algunos de los cuales figuran en la lista electoral para las próximas elecciones», dijo desde las filas de Foro el edil Pelayo Barcia. El concejal afeó además que no se hubiera abierto un periodo para que los grupos presentaran enmiendas –algo que no es obligatorio– y acusó a Aurelio Martín de «seguir chantajeando a la sociedad». «Vincular el Plan de Movilidad a los fondos europeos es mentir; el dinero de Europa se ha recibido gracias a una modificación realizada en el año 2014», remató.

Para José Carlos Fernández Sarasola, actual portavoz de Ciudadanos y candidato de su partido a la Alcaldía, «no tiene sentido aprobar este plan tan importante a menos de dos meses de elecciones». «Lo lógico es dejarlo todo listo y documentado para que la corporación que venga tome la decisión que crea oportuna. Hipotecar de esta manera al próximo gobierno aboca al Plan de Movilidad a ser papel mojado y una absoluta pérdida de tiempo y dinero , dinero de todos los gijoneses», indicó. El edil también denunció el «enorme sesgo ideológico de un plan, que ha dejado claro el voto de Podemos junto a PSOE e IU, y la absoluta falta de diálogo y consenso». «La movilidad es un asunto estratégico, de ciudad, y por ello debe de contar con un amplio consenso», destacó.

«Es un plan que pretende expulsar a los coches de las calles de Gijón, que no está suficientemente consensuado y que debería dejarse ya al próximo gobierno», explicó tras votar «no» en comisión la concejala del PP Ángeles Fernández-Ahúja. Para la edil y miembro de la candidatura a las elecciones municipales que encabeza su compañera Ángela Pumariega, la aprobación del documento por parte del PSOE e IU «demuestra una vez más su falta de responsabilidad y da rienda suelta a su profundo sectarismo». La edil vinculó el documento a la judicializada ordenanza de movilidad y criticó que se base en infraestructuras como «el vial de Jove, el metrotrén o la estación intermodal, que ni están ni se las espera». Además de no compartir actuaciones concretas como el único vial en el Muro.

La candidata de Vox, Sara Álvarez Rouco, considera las medidas que fija el Plan de Movilidad Sostenible en un «legado envenenado que iría mucho más allá de las próximas elecciones municipales». «Están convirtiendo este asunto en un martirio que la alcaldesa quiere endosarnos a toda costa, en un ejercicio de imposición constante, como siempre hacen», dijo. Pero más allá del plan, la candidata denunció el coste para la ciudad de la bronca interna del PSOE: «La ruptura del PSOE con su alcaldesa en Gijón va a dinamitar lo que nos queda de este mandato que sufrimos».