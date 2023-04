Fondos europeos y aportación privada, vías para financiar la Capital Cultural Europea

El que algo quiere algo le cuesta, dice el refranero. Y a Gijón su pretensión de ser la Capital cultural de Europa en 2031 le va a costar mucho esfuerzo y mucho dinero. El documento de reflexión recién presentado por el Ayuntamiento a los miembros del Consejo de Cultura para abrir ese debate, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, no da cifras, pero deja claro que el componente económico no va a ser menor. Solo hay que echar un vistazo a la página dedicada a enumerar los "factores claves a considerar" para encontrarse con estos dos mensajes: "clara conciencia de que supone un esfuerzo económico importante que habrá que mantener en el tiempo" e "inversiones en edificios que no van a ser sufragadas por la capitalidad".

Llegados a este punto se abre una primera vía de financiación extramunicipal: la búsqueda de fondos europeos. Ya sea a través del actual paquete de ayudas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o a otras bolsas de dinero europeo. El Ayuntamiento de Gijón ya está tanteando está opción. El ejemplo más cercano está en la plaza de toros de El Bibio, que es uno de esos edificios que en el documento "Gijón 31/Xixón 31. Horizonte Ecoc, el camino a la Capitalidad Europea de la Cultura" aparecen vinculados al proyecto como nuevo espacio de uso cultural de la ciudad. El Ayuntamiento ha presentado un proyecto para su remodelación a los fondos Feder que, de conseguirse, garantizarían 5 de los 6,2 millones de coste estimado. Tabacalera y el viejo edificio judicial de Prendes Pando son otros dos equipamientos para los que se ha barajado en algún momento buscar financiación europea. Aunque la iniciativa es municipal y es el Ayuntamiento quien la lidera parece evidente que el coste económico no puede recaer sólo en las arcas municipales. El documento habla de apoyos externos que "involucren tanto al sector privado como, llegado el caso a la administración autonómica". La colaboración con el Principado es otro elemento a tener en cuenta al diseñar la hoja de ruta de la capitalidad. No tanto por ese posible apoyo económico como por la necesidad de contar con los equipamientos culturales autonómicos ubicados en Gijón: Laboral, ciudad de la Cultura; LABoral, centro de arte y creación industrial, el Museo Barjola y la Biblioteca Pública Jovellanos. Dinero también va a costar el equipo que se necesita para poner en marcha el proyecto y que, con el paso del tiempo, va a tener que ir mucho más allá del personal municipal. Se entiende que la carga de trabajo que ya tiene el personal de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y de Divertia hace inviable que puedan asumir también "un trabajo tan ingente" como la preparación de la candidatura a esa capitalidad europea. La propuesta es crear un nuevo organismo que, en principio, estaría integrado por un directivo y uno o dos trabajadores, pero que iría creciendo con el paso del tiempo y la cercanía de ese 2031 y que tendría el acompañamiento de personas voluntarias. Algo que ya se ha trabajado en otras ciudades candidatas. Tener claro un plan financiero, estratégico y de gestión que garantice la viabilidad del proyecto es vital y por eso se hace especial hincapié en este documento inicial en desarrollar un modelo de gestión estable. Opciones hay muchas: fundación, asociación, institución pública, departamento integrado dentro de la estructura municipal... Lo importante ahora, dicen, es "alcanzar un acuerdo solido" sobre esto y luego mantener el modelo y el equipo que le de sustento en cada momento desde la estabilidad. Pero, ¿de cuanto dinero se podría hablar ? Cuatro son las ciudades españolas que pueden presumir de haber sido Capital Europea de la Cultura: Madrid, Santiago de Compostela, Salamanca y San Sebastián. La ciudad vasca supone la experiencia más reciente ya que ejercicio esa capitalidad en 2016. Pues según los datos del informe económico realizado en su momento, el presupuesto para diseñar y materializar el programa cultural se elevó a 34 millones de euros, de los que algo más de 12 salieron de las arcas del Ayuntamiento. Eso si, el impacto directo conseguido sobre la economía local fue de 47 millones, de los que el 60% se fueron a hotelería y hostelería a través del gasto de los visitantes atraídos por la oferta cultural y de los propios donostiarras. Sumado el impacto indirecto la cifra de millones se elevó a 70 y se calcularon en unos 600 los empleos generados. En cuanto a esa estructura de trabajo de la que se habla en el documento de Gijón en el caso vasos la Fundación DSS2016EU contó en el año 2016 con una estructura de 61 contratados, a los que se vinculaban 3.180 agentes culturales colaboradores y 2.830 voluntarios y voluntarias. Cifras a actualizar pero que pueden servir de referencia. Durante su año de capitalidad, la fundación creada en San Sebastián generó 299 proyectos culturales (99 de ellos de programación propia) y 3.356 actividades de carga cultural y social.