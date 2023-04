Martín, al PSOE: «Es poco serio trasladar los problemas de partido a las instituciones»

Aurelio Martín es, como edil de Movilidad, el responsable político del Plan de Movilidad Sostenible. También es el único concejal de IU y, por tanto, el socio minoritario en el gobierno local compartido con el PSOE. Fue él quien ayer asumió la portavocía del gobierno para informar de la aprobación en comisión del documento y quien, sin ponerle siglas al destinatario de su mensaje –lo que por otra parte tampoco hacía mucha falta en el abierto contexto de enfrentamiento interno del PSOE, donde la ejecutiva liderada por Monchu García ya le recordó públicamente a la alcaldesa, la también socialista Ana González, que estaba en contra de que el documento se aprobara– hizo un «llamamiento a la tranquilidad, la seriedad y, sobre todo, a la responsabilidad de todos».

«Me parece poco serio trasladar los problemas internos de un partido a las instituciones. De ello no suele salir nada bueno», recordó Martín a la dirección de la Casa del Pueblo. A la que también advirtió que «este plan no es de obligado cumplimiento. Son una serie de objetivos y cada gobierno podrá priorizar unos sobre otros. Pero no siendo obligado cumplirlo si es necesario tenerlo».

Precisamente a justificar la necesidad de tener este plan dedicó Martín la mayor parte de su comparencia pública de ayer. Dos argumentos fundamentales: la ley de Cambio Climático obliga a los ayuntamientos a tener planes de movilidad que cumplan una serie de criterios fijados desde la Unión Europea y el gobierno de España y tener un plan de movilidad es un plus de seguridad de cara a no tener problemas con los fondos europeos que ha recibido Gijón para desarrollar actuaciones de movilidad sostenible y vinculadas da la zona de bajas emisiones de La Calzada. Que son varios millones. Y más que se esperan de otras convocatorias aún no resueltas.

Pero para el edil de Movilidad hay otro elemento que justifica que el documento alcance su aprobación plenaria y que vincula al apoyo mayoritario recibido por el documento en el consejo sectorial de Movilidad tras la incorporación de la mayor parte de las propuestas del movimiento vecinal y el tejido asociativo y empresarial de la ciudad. «Este (por el documento que se votó ayer en comisión y se llevará a votación en el Pleno) no es el plan original. Ni siquiera es el plan de gobierno. Es el plan que recibió en el consejo 21 votos a favor de 25 posibles. Un plan que es un poco más de todos y un poco menos del gobierno. Y un gobierno responsable no puedo ningunear todo esto, no puede dar una bofetada al esfuerzo de tantas personas y colectivos. Ignorar todo ese proceso de participación tendría algo de fraudulento», explicó el concejal matizando además que en ese consejo también votó a favor el representante del PSOE.

Y pensando en ese PSOE, aunque sin nombrarlo, el concejal de Movilidad y Medio Ambiente aseguró que nunca nadie desde la junta de gobierno o desde fuera de ella había planteado la opción de no tramitar el plan. «Nunca nadie dijo no lo mandéis al Principado», en referencia al último trámite que se sustanció hace unas semanas con los informes favorables tanto de la consejería de Cohesión Territorial en cuanto a la conformidad de la propuesta gijonesa con la planificación autonómica sobre movilidad o transporte público como de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático en cuanto a la declaración ambiental estratégica del plan.

Fueron estos informes del Principado los que supusieron terminar con una tramitación iniciada a finales del año 2021 y abrieron la puerta a que el documento pudiese presentarse ante el Pleno para su aprobación definitiva antes de las elecciones del próximo 28 de mayo y de un inevitable cambio de gobierno en cuanto Ana González ya no encabeza la propuesta electoral socialista.

«A través del consejo sectorial, se han incorporado casi todas las aportaciones que se presentaron, también las del PSOE», concretó el edil Aurelio Martín que, además, no comparte en absoluto las dudas de la Agrupación Socialista de Gijón sobre la inseguridad jurídica del documento por su relación con la ordenanza de Movilidad, que el gobierno ha recurrido ante el Tribunal Supremo tras ser tumbada en el Superior de Justicia de Asturias en base a demandas de Foro y el PP. «Nada que ver», concretó Martín, quien no contempla más escenario que ver aprobado el Plan de Movilidad en el Pleno.