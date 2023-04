El plan de movilidad que divide al PSOE gijonés: todas las claves de un documento cambiante

Que el Plan de Movilidad Sostenible que se lleva a aprobación del Pleno no es exactamente el que dio el visto bueno inicial el gobierno del PSOE e IU queda claro desde el nombre: el que fuera Plan de Movilidad Sostenible 2021-2030 es ahora el Plan de Movilidad Sostenible 2023-2032. Pero a ese cambio de forma se han unido algunas modificaciones de fondo en base a la aceptación de enmiendas y sugerencias del movimiento asociativo local. El nuevo documento es el resultado de reajustar el redactado por loa UTE formada por Doymo y Antea en base al acuerdo alcanzado en noviembre de 2022 en el consejo sectorial de Movilidad. ¿Qué significa todo esto?

Más Gijón para los peatones, menos para los coches. Hay algo que no cambia y es que con este documento Gijón apuesta por un nuevo modelo de movilidad y espacio público donde, por este orden, la prioridad la tienen los peatones, los ciclistas y el transporte público. El plan abre la puerta a otros modos de movilidad que antes no estaban considerados, como los patinetes, y coloca al coche particular en el último peldaño de la pirámide de priorización modal. En el caso del transporte público la apuesta es tanto por Emtusa como por el metrotrén. Aunque en el primer caso todo está pendiente del diseño de nuevas líneas que se gestiona desde la empresa ya se hacen avances como esos nuevos carriles bus en construcción gracias a los fondos europeos.

Un plan con cinco objetivos. Esta priorización de los modos es uno de los cinco objetivos que se reivindican en el plan. Los otros son contribuir a una mayor calidad de vida de la ciudadanía, reducir el impacto ambiental del transporte, disminuir el consumo energético y potenciar la seguridad vial y la accesibilidad.

Un presupuesto de 70,5 millones a repartir en diez años. El plan incorpora una estimación de costes para cumplir con todas las medidas que propone que alcanza los 70,5 millones de euros con una inversión media anual del Ayuntamiento en movilidad de unos 6,5 millones. Se han eliminado costes vinculados a infraestructuras dependientes de otras administraciones y tenido en cuenta las aportaciones recibidas de Europa en este tiempo.

La ZBE de La Calzada pendiente del vial de Jove. A partir del estudio de las características especiales de cada barrio se plantea un tratamiento singular en el Centro, La Calzada, Polígono de Pumarín Moreda, Viesques, Nuevo Roces, Piles-Mestas y la Milla del Conocimiento. La Calzada y el Centro serán zonas de bajas emisiones (ZBE) en cuanto eso supone de restringir el tráfico en espacios y momentos puntuales para minimizar la contaminación. En el caso de La Calzada el cambio final tras el periodo de propuestas vecinales supone incorporar la zona de El Lauredal y vincular las posibles restricciones a la ejecución del vial de Jove.

De áreas de prioridad residencial a áreas singulares: planes por barrios. También por petición vecinal Moreda y el Polígono han dejado de ser áreas de prioridad residencial, como si venía en la versión inicial y como si será Viesques. Las APR son zonas con medidas de restricción de acceso, circulación y estacionamiento para evitar el tráfico de la gente que está de paso y favorecer a los residentes. Aunque fuera de la denominación hay acciones concretas pensadas tanto para Moreda como para el Polígono. Y luego el plan designa a la Milla del Conocimiento, Piles-Las Mestas y Nuevo Roces como áreas singulares. Nuevo Roces con el compromiso de hacer la reordenación de su movilidad en dos fases. Además, se abre la opción de que Vega-La Camocha tenga esa misma consideración.

Zona rural, un plan especial y propio. Dando por bueno que se necesita mejorar el servicio del transporte público a la zona rural, el documento final compromete licitar un estudio específico de la movilidad en la zona periurbana y rural para fijar las medidas a ejecutar. También en referencia a la zona rural el nuevo documento incluye valorar la posibilidad de crear pequeños aparcamientos disuasorios en aquellos puntos donde se vaya a acceder a líneas de transporte público, o el transporte a demanda que se estudia desde Emtusa, y de impulsar una experiencia piloto de reserva de plazos para los vecinos de la zona rural en los nuevos aparcamientos disuasorios que se hagan en el perímetro del casco urbano.

Otros 36,9 kilómetros para las bicis. Aumentar la red de itinerarios ciclistas e impulsar un servicio publico de bicicletas son dos de las acciones que diseña el plan para favorecer la movilidad ciclista y que ya se están poniendo en marcha, en varios casos gracias a los fondos europeos. El plan habla de tres grandes rutas ciclistas que cruzan la ciudad comunicándola con la Milla del Conocimiento y de crear, entre estas y otras rutas, 36,9 kilómetros mas de vías ciclistas. Tras el periodo de enmiendas se ha incluido una conexión con el hospital de Jove y se han revisado las propuestas de carriles bici en el Polígono, El Llano y El Coto.

Un Muro con un único carril para coches. En cuanto al Muro, otro de los temas que ha marcado la polémica en el actual mandato, el plan lo que propone es la creación de un vial con un único carril de circulación. Sería un vial de servicio a las viviendas y comercios ubicados en esta calle, pero eliminando el tráfico de paso, al no poder recorrer el vial al completo en ninguno de los dos sentidos. Es operación del Muro está dentro del paquete de mejora de itinerarios peatonales que se lleva 40 millones del plan.

No ampliar la ORA sin consenso vecinal. A la hora de hablar de la zona regulada el plan asume la nueva tipología que se fija en la ordenanza –zona azul, roja, naranja y verde– y habla de ampliar la zona ORA en los bordes del actual perímetro para pasar a tener en 2032 unas 11.500 plazas reguladas, unas 6.800 más que ahora. Eso sí, el pacto político es que cualquier acción de ampliación o reordenación de la ORA no se hará sin contar con el consenso de los vecinos afectados.

Aparcamientos, se pierden 1.700 plazas y se ganan 6.700. Las actuaciones previstas en el plan, sobre todo peatonalizaciones, suponen una pérdida de 1.783 plazas de aparcamiento existente, de las que 1.463 están en la zona urbana. A cambio el plan sugiere una serie de proyectos para diez aparcamientos residenciales y seis disuasorios que sumarían 3.297 y 3.475 plazas, respectivamente. Un total de 6772 plazas. El compromiso con los vecinos es que para el desarrollo del plan de aparcamiento para residentes se estudiarán fórmulas de colaboración público-privada para que la oferta de plazas se ajuste a la realidad socioeconómica de cada barrio.

Una apuesta por los entornos escolares seguros. Uno de los elementos a los que más páginas dedica el plan es al diseño de entornos escolares seguros con propuestas que incluye la posibilidad de ir al cole en bici o andando y generar un espacio amable al rededor de todo el centro.