La reparación del muro de la senda fluvial correrá a cargo del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Gijón acometerá finalmente la ejecución de los trabajos para la reparación del argayo del Piles, que se produjo a principios de año a la altura del Grupo Covadonga, a través de la licitación de un contrato de emergencia desde el área de Obras Públicas. La idea es que en los próximos días se anuncie el inicio de los trabajos. Una decisión que se dio a conocer ayer en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y que sustituye al plan previsto anteriormente para su arreglo, a través de la empresa Tragsa, dentro del convenio con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).

Las obras actuarán en 90 metros del paseo por una inversión que aún no ha sido detallada. En un primer momento, el importe estimado de la CHC era de 295.575,28 euros, una cantidad que puede variar ligeramente en esta nueva vía de licitación. En la reunión también se abordó que el proyecto de renaturalización del río Piles pueda incluir un plan para analizar la situación de los muros a su curso por Gijón. "No es la primera grieta y no es casualidad. Ya se intervino en otra similar en 2011. Debemos buscar la solución definitiva actuando con la Fundación de Biodiversidad –perteneciente al ministerio para la Transición Ecológica– y el apoyo de la Confederación", señaló el concejal de Medio Ambiente, Aurelio Martín, que presidió el Consejo en el que también estuvieron presentes la CHC, la EMA y numerosos colectivos sociales y vecinales.

En cuanto al convenio con la Confederación para la limpieza de los ríos hasta 2025, ocho de las 23 actuaciones previstas, principalmente retiradas de vegetación y árboles caídos, ya han sido realizadas. Por ejemplo, la de los ríos Aboño y Pinzales, entre Somonte y Veriña hasta su desembocadura, y la de este último entre Varé y Sotiello, además del arroyo Santurio, desde Santurio a Cefontes. Hay otras tres en ejecución y están en cartera otras doce actuaciones. Durante su vigencia, en total, se estima un gasto mínimo de 1,5 millones de euros de los que 1,2 salen de las arcas municipales. Entre ellos, se abordará el arreglo del funcionamiento de una laguna artificial en el humedal del Piles, más allá del parque fluvial.

Dragado de estanques

Y avanzan a buen ritmo las labores de dragado del parque Isabel la Católica. Ahora los trabajos se centran en la retirada de lodos, con su necesario secado, del estanque grande. Como en la laguna de menor tamaño, los análisis han determinado que corresponden a la misma tipología, por lo que se llevarán a vertederos de residuos "no peligrosos". La idea es que todo esté listo sobre el 23 de julio. Más allá del saneamiento del parque, la EMA aportará un millón de euros, que se suma al del Principado, para renovar el colector del río Peñafrancia. En cuanto a la reforma de la depuradora de la zona oeste, conocida como La Reguerona, se prevé que los trabajos estén terminados a principios de 2024. Asimismo, Martín celebró que "nadie ha hablado de ruidos ni olores" sobre la depuradora del este, cuyo funcionamiento ha supuesto que España deje de pagar la multa a la Unión Europea por los vertidos al mar.

Fuera del orden del día, el concejal anunció que esta semana solicitará a Arcelor y Principado una reunión con los vecinos para facilitarles información sobre el incendio que inutilizó el horno alto A y abordar una posible mejora de los protocolos vigentes ante este tipo de emergencias.