La votación que avala el Plan de Movilidad tensa aún más el enfrentamiento entre la Alcaldesa y la ejecutiva de Monchu García

Siete votos a favor y cinco en contra. A favor, los representantes del PSOE, IU y Podemos; y en contra, los de Ciudadanos, Foro, el PP y Vox, con la ausencia del edil no adscrito, Alberto López-Asenjo. Ese fue ayer el resultado de la votación en la comisión de Movilidad que le garantizó al Plan de Movilidad Sostenible 2023-2032 un dictamen favorable que incorporar al expediente con el que se presente al Pleno de finales de mes. Nada tendría de reseñable este tanteador de izquierda contra derecha si no fuera porque el «sí» de los cinco ediles socialistas supone ignorar de manera explícita la orden de la dirección de la Agrupación Socialista de Gijón de paralizar la tramitación del documento para que no alcance su aprobación en este mandato. Esto eleva al máximo la pugna interna en el PSOE, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, aunque rebaja la amenaza de quiebra del gobierno compartido por los socialistas con Izquierda Unida.

Ni la alcaldesa, Ana González, está dispuesta a acatar el mandato de la Casa del Pueblo, ni ayer lo validaron en la votación los ediles José Luis Fernández, que además es el presidente de esa comisión, Carmen Saras, Dolores Patón, Santos Tejón y María Caunedo. Caunedo es la única de este grupo que forma parte de la candidatura socialista a las elecciones municipales que lidera Luis Manuel Flórez, «Floro», pero no está entre los ediles considerados como «fieles» a la dirección de Monchu García. Por eso, ahora todas las miradas se giran hacia los concejales Marina Pineda, Natalia González y José Ramón Tuero y lo que puedan hacer en la votación plenaria del 20 de abril, que es la que realmente cuenta. Pineda es titular de la comisión de Movilidad, pero su ausencia de ayer no causó extrañeza entre el resto de los miembros del órgano ya que lleva tiempo sin ir a esas comisiones, siendo sustituida por alguna compañero de grupo. Las opciones en el Pleno ¿Y qué puede pasar en el Pleno? En principio, solo el voto en contra de los ediles afines a la Casa del Pueblo garantizaría que el Plan de Movilidad no saliera adelante. Pero eso supone, por un lado, igualar su voto al de los partidos de la derecha y, por otro, dejar para la historia la imagen de un grupo municipal que vota diferente ante un mismo asunto. En caso de que los mismos tres ediles se abstuvieran o abandonaran el salón de Plenos para no participar en la votación, y dando por bueno que el resto de los grupos mantuviesen el voto emitido ayer y no falta nadie, se acabaría en un empate a doce que dejaría en manos del voto de calidad de la Alcaldesa la decisión final. Y para la actual regidora la decisión es completar un proceso compartido desde el primer momento por todo el gobierno, tanto la parte del PSOE como la de IU que es quien ha impulsado el plan desde la concejalía de su edil Aurelio Martín. Eso en cuanto al PSOE. Pero el voto afirmativo de Podemos, emitido por su edil Juan Chaves, también tiene su intrahistoria. El apoyo de la formación morada a las acciones de movilidad desarrolladas a lo largo de este mandato no es nuevo, pero tampoco que su voto en comisión sea una abstención con reserva a Pleno. El «sí» de ayer se hizo tras haber llegado Podemos e IU a un acuerdo político previo donde la organización que lidera Alejandría Tejón comprometía ese voto a favor y la que encabeza Ana Castaño asume apoyar propuestas de la formación morada en la próxima etapa municipal. Propuestas como habilitar aparcamientos disuasorios gratuitos con autobuses lanzadera, reformular la red de líneas de Emtusa desde la participación de vecinos y trabajadores de la empresa y la conversión de la avenida Príncipe de Asturias en un bulevar con aceras y carril bici que permita una conexión completa, y no solo para los coches, de la zona oeste y los barrios del sur. Son propuestas que Podemos va a llevar en su programa electoral y que, en algunos casos, ya están incorporadas al Plan de Movilidad. Un plan que, hay que tener claro, no tiene carácter normativo. Son cerca de 400 páginas de propuestas en base a unas líneas estratégicas y unas medidas que pueden ser asumidas, o no, por los siguientes gobiernos. Para la dirección del PSOE, al margen de medidas con las que puedan estar más o menos de acuerdo, el gran problema del documento es la inseguridad jurídica que genera que la ordenanza de Movilidad esté ahora mismo pendiente de un recurso judicial. Para el equipo de gobierno la situación de la ordenanza en nada afectaría al plan. Y, en todo caso, las actuaciones definidas en el plan y que pudieran generar más controversia, en concreto las restricciones vinculadas a la creación de zonas de bajas emisiones, necesitan de una ordenanza propia.