Floro promete un paso a nivel entre El Lauredal y El Cerillero y su "no rotundo" a la pirólisis

La visita de Luis Manuel Flórez, "Floro", candidato del PSOE a la Alcaldía, a El Lauredal se concretó ayer en tres compromisos electorales: más limpieza de aceras y parques para paliar la contaminación, gestionar con Adif y el Puerto el desbroce de los matorrales que bordean las vías del tren y crear un nuevo paso a nivel en ellas, a la altura del camín del Rubín, para crear un nuevo acceso peatonal que una el barrio con El Cerillero. El candidato, tras reunirse junto a Lara Martínez –gerente de Divertia y su número dos en la lista– con Xurde Lains, el portavoz de la plataforma vecinal de El Lauredal, se mostró especialmente crítico con el proyecto de abrir una planta de pirólisis en El Musel. "Quiero dejar claro que políticamente y personalmente, esté donde esté, voy a luchar por que aquí no se implante ninguna empresa contaminante", aseveró.

Defendió el candidato que sus tres compromisos responden a peticiones "básicas" de los vecinos y que busca "ponerlos en marcha cuanto antes". Sobre el desbroce de vías, aseguró que todo el trazado ferroviario del barrio, "lleno de matorral", precisa de "muchas labores de desbroce por ambos lados", y defendió el nuevo paso a nivel tras constatar que "hay zonas por donde pasa la gente sin seguridad de ningún tipo". Una de ellas es donde él propone crear un paso que vendría a unir el Camín de Rubín con la calle Manuel Hevia Carrilles. Floro aseguró que estudiará también el diseño de más pasos de peatones y la ampliación de algunas aceras. "Hay tramos donde una familia que lleve un carrito tienen que bajar a la carretera para poder pasar", lamentó.

Sobre la pirólisis, Floro lanzó una "precisión". "Lo que la empresa ha planteado es la posibilidad de instalar esta planta en el entorno de El Musel, pero no hay ninguna decisión tomada todavía. El Principado lo está estudiando", aseveró. "Yo ya he tenido conversaciones con el presidente Adrián (Barbón) y quiero dejar claro que nuestra postura es la de la defensa absoluta de la salud de las personas: con eso no se puede jugar", añadió. Y el candidato añadió su posición "más personal", que es un "no rotundo" a esta planta y a "cualquier otra empresa que potencialmente pueda ser contaminante, por mínima que sea", en una zona "donde ya hay bastantes problemas". Floro concluyó con varias preguntas: "¿Qué modelo de ciudad queremos? ¿Uno donde recibamos plásticos de media Europa, o de Europa entera, con una planta que podría ser contaminante? ¿O un modelo de ciudad sostenible, respetuosa con el medio ambiente y donde las personas puedan vivir tranquilamente y respirando un aire puro y sano?".

Críticas a Foro

Lara Martínez, además, acusó ayer a Foro de no haber "prestado atención" al área de Medio Ambiente cuando estuvo en el gobierno frente a las "decenas y decenas de iniciativas materializadas de un área que gestionó cerca de 100 millones de euros anuales" este mandato. Reprochó también a la candidata, Carmen Moriyón, los resultados de la comisión de investigación por los sobrecostes del pozo de tormentas de Hermanos Castro. "No cumplió con su deber de ir a declarar", aseguró Martínez, que defendió que "Gijón ha sido siempre una ciudad líder en medio ambiente".