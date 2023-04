La lucha contra el tabaco llega a San Lorenzo: habrá carteles pidiendo que no se fume en la playa

Primer paso para sacar los cigarrillos de San Lorenzo. El gobierno local aprobará hoy la solicitud de adhesión del arenal gijonés a la Red Asturiana de Playas Sin Humo. Se trata de una iniciativa del Principado que ya ha sido implantada en 23 playas de siete concejos para sensibilizar contra el tabaquismo, pero por el momento sin medidas de carácter coercitivo. A partir de este verano, San Lorenzo contará con señales que recomendarán no fumar dentro de sus límites. Aquellos que obvien el mensaje no serán multados, pero a largo plazo, está previsto que está práctica quede totalmente prohibida, en la línea de las directrices de la Unión Europea.

La adhesión de alguna de las playas del concejo a esta red llevaba en mente del equipo de gobierno de la alcaldesa, Ana González, desde 2021. De hecho, la concejala de Bienestar Social, Natalia González, reconoció en un Pleno celebrado a principios de 2022 que se trabajaba en anexionar algún arenal gijonés a esta iniciativa para el pasado verano, en respuesta a un ruego de Rufino Fernández, concejal de Podemos-Equo Xixón. Algo que finalmente no se materializó. "A finales de 2021 lo unimos al plan de adicciones desde la Fundación de Municipal de Servicios Sociales", explicó la edil en su momento. Para ello, se agendó una reunión junto a la Consejería de Sanidad, la Asociación Española contra el Cáncer y el Servicio de Parques y Jardines, encargado de la gestión de las playas.

La cuestión volvió al Pleno el pasado junio, cuando Fernández reprochó al equipo de gobierno no haber cumplido con su palabra. "La actuación va dirigida a promover unos hábitos de vida más saludables. Conlleva acciones de sensibilización y la creación de una mesa intersectorial en los que estén representados todos los ámbitos municipales y la sociedad. No hemos conseguido su constitución de esa mesa porque queremos que vaya más allá que una playa libre de humo", justificó González. En ese sentido, la responsable municipal de Bienestar Social adelantó que "no tiene sentido llevar a cabo una prohibición sin crear esta mesa y sin llevar a cabo acciones de sensibilización". "No es una cuestión sancionadora sobre un arenal concreto", dijo.

El pasado verano, un total de 23 arenales repartidos por Asturias formaban parte de esta red, concretamente, en los concejos de Castropol, Tapia, El Franco, Soto del Barco, Castrillón, Villaviciosa y Colunga. De dar luz verde la Junta de Gobierno a la adhesión, estas medidas de sensibilización estarían vigentes para esta próxima temporada de verano. La idea es, según deslizan fuentes municipales, que la campaña de recomendación se lleve a cabo en todas las escaleras de la playa, sin que en ninguna circunstancia pueda ser objeto de sanción.

De ir un paso más allá en el futuro, sería necesario una modificación de la ordenanza correspondiente. Desde 2022, la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular (Ley 7/2022) permite que "los Ayuntamientos regulen las limitaciones de liberar globos de forma intencionada y de fumar en las playas, que se podrán sancionar en las ordenanzas municipales" para "frenar la generación de basura dispersa en el medio marino", un problema relacionado con las colillas y que las políticas europeas tratan de reducir considerablemente de cara a 2025.