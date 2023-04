Moriyón anuncia la creación de un área de salud vecinal para luchar contra la polución

Carmen Moriyón dejó claro ayer durante una visita al Lauredal su firmeza en la lucha contra la contaminación en la ciudad, en general, y en la zona Oeste, en particular. La candidata de Foro a la Alcaldía anunció que, en el caso de conseguir el bastón de mando, creará un área de salud vecinal en el Ayuntamiento cuyo objetivo será precisamente luchar contra la polución y que será ella misma quien asuma las competencias. "Lo que está ocurriendo en la zona Oeste es un verdadero atropello a la salud de los gijoneses y ya no cabe más especulación ni pasividad política. Hay que pasar a la acción", apuntó. Además, destacó el compromiso de su partido en contra de la instalación de la planta de pirólisis proyectada en El Musel y animó al candidato socialista, Luis Manuel Flórez, "Floro", a que estampe su rúbrica en la recogida de apoyos iniciada por los vecinos para evitar la apertura de esta instalación, como ha hecho ella. "Con temas tan importantes no hay lugar para cálculos electoralistas", añadió.

Moriyón ofreció estas declaraciones al pie de la estación fija para medir la polución de El Lauredal. Estuvo acompañada por el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, y por los concejales Pelayo Barcia y Montserrat López Moro, así como Balbina Sedano, de la comisión directiva del partido. Moriyón recordó que para partículas pm10 la normativa permite un máximo de 35 días en los que los valores superan la tasa máxima y que en Gijón el año pasado dichas tasas se superaron 45 días. "Lo más grave no es que durante 82 días no figuran datos. Sin datos no hay transparencia", recalcó. Anunció, para cambiar las tornas, la creación del área municipal de la que asumirá las competencias. "Hay que estar de lado de los vecinos y no cesar en el control y presión a las administraciones competentes", añadió. La candidata volvió a remarcar que su partido está en contra de la planta de pirólisis y que estará del lado de los vecinos en la manifestación del domingo. Se refirió en este tema a Floro, considerando que el socialista tiene "una postura ambigua". "¿Si tan preocupado está, por qué no firma en contra?", se cuestionó. Moriyón valoró la propuesta del PSOE de crear "la ciudad del talento" en los terrenos de Naval Gijón. "Estoy de acuerdo con ese uso porque es el que se votó en la Corporación anterior", aseguró. "No nos importa cómo lo llamen, pero celebramos que se sumen al proyecto de Foro hace cuatro años", añadió Martínez Salvador. Críticas al PSOE Martínez Salvador contestó ayer al PSOE tras las acusaciones de que Foro "no prestó atención" a los problemas medioambientales cuando estuvo en el gobierno. "Es un capítulo más de su deriva. Su desesperación y la necesidad de defender cuatro años de retroceso les lleva a difundir falsedades", agregó. "Decir que Gijón es líder en temas medioambientales es reírse de los gijoneses", prosiguió. "Solo hay que ir a fuentes oficiales y comprobar el escándalo de El Lauredal, que supondrá graves sanciones europeas al gobierno socialista", zanjó.