La historia de un rescate heroico en Tremañes tras un incendio: "Temí por mi vida, me desorienté con el humo"

La parroquia de Tremañes todavía sigue con el susto en el cuerpo. Los residentes de la calle Socorro digieren el «milagro» que se vivió el pasado miércoles, cuando el joven Jorge Garrido se adentró en el incendio del número veinticinco para rescatar de su interior a su propietaria, que responde a las iniciales de V.C. y a Maximino Santos, un vecino de 63 años que poco antes había entrado en el inmueble para tratar de auxiliarla.

El rescate tuvo lugar a las once y media de la mañana. Poco antes, un denso humo salió de la vivienda unifamiliar, que en ese momento estaba vacía. Su propietaria, de 75 años, volvía de hacer la compra cuando se percató de que el humo provenía del sótano. Una lámpara había cogido fuego. La mujer cogió un caldero de agua y se dirigió a las escaleras para tratar de sofocarlo, pero el humo la cegó por completo y cayó por las escaleras.

Fue su vecina de puerta, Lucía Merino, quien dio la voz de alarma a los servicios de emergencia al ver que no salía. Entonces entró en el inmueble Maximino Santos, que vive en el barrio desde hace 17 años. «La encontré en el suelo, que estaba mojado. Me desorienté por el humo y perdí la noción del tiempo. No sé si estuve dentro cinco o diez minutos. Temí por mi vida, pero menos mal que el chaval paso por aquí», rememora este vecino, quien reconoce que «costó conciliar el sueño», pero insiste en que «no soy ningún héroe».

El susto también fue de aúpa para su mujer, Ángeles García. El tiempo se le hacía eterno mientras su marido estaba dentro. «Es que no se veía absolutamente nada. Todo estaba completamente negro», recuerda. De hecho, el incidente fue toda una sorpresa al ser una zona residencial relativamente nueva. «Nadie se lo espera. Las casas tienen unos quince años tan solo. Menos mal que llegó el chaval y no dudo ni un minuto para entrar. Los sacó a cada uno en apoyado en un costado», señala Lucía Merino. Por suerte, los servicios de emergencia y la asistencia sanitaria «llegaron pronto». El otro protagonista de esta historia, Jorge Garrido, prefirió ayer quedar en un segundo plano y no atender a los medios. Intervino cuando volvía a su casa, un bloque casi en frente de la vivienda incendiada.

Nadie resultó intoxicado por el humo. La propietaria del inmueble, V.C., se encuentra también a salvo y permanece ingresada en el hospital de Jove por los daños causados en el hombro fruto de la caída.