Satisfacción vecinal por la campaña antitabaco en San Lorenzo: "Es bueno por salud y limpieza"

"Es bueno por salud, pero sobre todo, por limpieza. Ese rastro de colillas todo el día en la arena es poco higiénico". La decisión del Ayuntamiento de Gijón de sumarse a la Red Asturiana de Playas Sin Humo, una iniciativa del Principado que ya ha sido implantada en 23 playas de siete concejos para sensibilizar contra el tabaquismo, aunque sin multar, encontró ayer muchos apoyos a pie de calle. "Me parece estupenda la medida, veo muy bien que se aplique", destacaba Roberto García, exfumador, mientras daba un paseo por el Muro. "Vengo mucho a la playa y molesta que el humo se expanda o que dejen todos los restos tirados", añadía.

No obstante, entre los gijoneses que más cerca viven de la playa existen ciertas dudas sobre el peso de la medida. "En un tiempo en el que se están prohibiendo tantas cosas, aunque no haya esa amenaza de que se multe, la gente tratará de hacer lo que quiera", indicaba Pablo Rodríguez, vecino de La Arena. "Habrá que incidir mucho para concienciar. No es fácil que haya un mínimo de civismo y respeto", comentaba. Rosario Florén transmitía también su satisfacción con esta medida que se aplicará en Gijón y que, a su juicio, sirve para extender lo que es el día a día ya en otros ámbitos: la ampliación de espacios sin humo. "La playa es un espacio amplio, pero hay mucha gente, así que igual que no se fuma en una terraza o en un parque infantil, pues también está bien limitarlo aquí", relataba esta zaragozana afincada desde hace más de medio siglo en Gijón.

Gustavo López reside en el barrio de La Arena. Pasa habitualmente por el Muro junto a sus hijas, a las que lleva y trae del colegio. Y le resta de primera mano algo de importancia a la medida. "Quizás haya otras cosas más importantes, como cuidar mejor la playa", contaba. "Claro que me preocupa la salud, pero igual desviamos con esto la atención y al final que fume alguien al lado en la playa no es tan problemático como la industria o que se haga una planta de pirólisis en El Musel", añadía este gijonés, que, no obstante, espera un futuro sin humo: "Igual que se ha prohibido en parques u otros espacios público, sí que espero que dentro de 20 años hayamos logrado que no se fume en ningún sitio público y quede reducido al ámbito privado".

Miguel Ángel Calero, presidente de la junta local de la Asociación Contra el Cáncer, mostró ayer su entusiasmo con que se materialice esta medida: "Los espacios sin humos son fundamentales, es una medida necesario". Y añadió también que será necesaria una "buena señalización": "Hemos trabajado en este tema junto con el Ayuntamiento. Han determinado que con señalizar esto en tres escaleras es suficiente, creemos que se necesitaría hacerlo en más, porque cuanto más hincapié se haga y más se informe, mucho más beneficioso será".