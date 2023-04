La lactancia se comparte en Cabueñes

Pilar Varela, funcionaria de Justicia, tuvo a su hija Uxía hace dos años. Nació prematura, con apenas un kilo de peso, y se pasó sus primeros dos meses de vida en una Unidad de Neonatología de Cabueñes que, asegura, "se desvivió" por sacarla adelante. Durante aquellas semanas, la gijonesa acabó entablado muy buena relación con gran parte del personal, y un día surgió el proyecto del centro gijonés del banco de leche, que funciona desde hace ahora dos años como satélite del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y con el que se ha logrado sacar adelante ya a 62 pequeños. "Cuando no tienes el mítico parto bonito y recibes tantísimo apoyo, piensas que lo mínimo que puedes hacer es devolver ese favor ayudando a otras madres", señala. Junto a ella, se han sumado al proyecto ya otras 23 donantes, cuatro de ellas incorporadas este mismo año.

El banco de leche de Cabueñes comenzó a funcionar en junio de 2019 como satélite del servicio del HUCA, que funciona desde 2017 y que ya suministraba leche materna a los prematuros gijoneses. Hasta ahora, la leche donada en Gijón ronda los cien litros, casi los mismos que se han consumido en el hospital, por lo que se entiende que el servicio ya está consolidado. Desde el centro sanitario, sin embargo, sienten que aún hay muchas madres que desconocen esta posibilidad. "Quizás falta más concienciación de cómo funciona esto y lo mucho que nos ayuda. Incluso una madre que acabe donando solo una vez será muy bien recibida", relata Andrea Cuesta, supervisora de Pediatría y Neonatología, que destaca la "tremenda ayuda" que prestó a los prematuros gijoneses Varela: "Ella lo pasó muy mal en su día, pero después fue una donante increíble. Nos ayudó muchísimo". La madre responde: "Lo repetiría mil veces porque en aquellas semanas que me daba pánico cruzar la puerta del hospital siempre me encontraba con profesionales que me recibían con una sonrisa. Nunca piensas que algo así te puede pasar hasta que te toca".

Victoria Asensio, enfermera de Cabueñes, se enteró de que en su hospital existe un banco de leche por sus compañeras. Desde que tuvo a su bebé, Ana Isabel, ahora de siete meses, dona siempre que puede. "Como madre sé que si mi bebé necesitase leche y yo no pudiese dársela querría que otras madres me ayudasen", señala. Sabe, por experiencia, que la lactancia puede ser muy compleja. "A mí me costó llegar a la lactancia exclusiva y lo logré tras muchas horas de esfuerzo, insistiendo en ello cada dos horas y llevándome el sacaleches a todas partes. El apoyo en casa y una buena asesoramiento es clave", asegura. Defiende, también, que se forme mejor a madres y matronas sobre el proyecto. Las mujeres que quieran adscribirse al banco de leche solo tienen que superar una analítica y estudio previo en el HUCA –para confirmar que pueden donar– y después pueden entregar su leche en la ciudad, en general cada quince días, y durante el tiempo que quieran o puedan. Su leche se destinará a grandes prematuros –en general niños nacidos con menos de 32 semanas de gestación o por debajo de los 1,5 kilos de peso– cuyas madres no puedan suministrarles toda la lactancia materna que precisan.