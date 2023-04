El primer acceso de la Zalia abre al tráfico catorce años después de lo previsto

La Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) cuenta desde ayer con el primero de sus dos accesos rodados hasta el polígono de La Peñona, una condición indispensable para poder comercializar las 70 hectáreas de parcelas de su primera fase, prácticamente urbanizadas desde hace años, pero hasta las que ahora sólo se podía acceder por una carretera difícilmente practicable para el tráfico pesado. Este avance aún no es suficiente para activar la zona logística, pendiente del acuerdo del Principado con Sepides para que esta sociedad estatal financie la construcción de la infraestructura eléctrica de la Zalia y se encargue de su comercialización. Además de los accesos por la Zalia y La Peñona, el nuevo vial tiene incorporaciones a la altura de la entrada a Arcelor por Sotiello y junto al campo de tiro de Ensidesa, cercano al polígono de Lloreda.

El vial que ayer entró en servicio es uno de los tramos que permitirán conectar El Musel con el gran polígono de San Andrés de los Tacones, concebido como un área de expansión portuaria. Para esa conexión aún falta la construcción del vial de Jove, pendiente de licitar y el desdoblamiento de la AS-19 entre Lloreda y Veriña, en fase de redacción de proyecto.

Si la apertura al tráfico del primer vial de la Zalia es una buena noticia, también es cierto que llega con años de retraso y con unas características más modestas de las que se planificaron inicialmente.

El nuevo vial, que se abrió al tráfico a las tres de la tarde de ayer, es una carretera convencional con dos carriles de 3,5 metros de ancho y arcenes de 1,75 metros y con una longitud de 3,7 kilómetros a los que hay que sumar otros 877 metros de los ramales de acceso, entre ellos el que permite entrar y salir de la misma a la altura de la entrada a la factoría de Arcelor por Sotiello. Con tres viaductos y dos pasos inferiores, la obra ejecutada por Constructora San José ha supuesto una inversión de 29,65 millones de euros, incluyendo las expropiaciones de los terrenos por los que transcurre y las asistencias técnicas.

Una inversión notablemente inferior a los 62,99 millones de euros en los que se había licitado sólo la obra a principios de la década pasada, cuando aún se preveía un corredor con trazado de autovía, con cuatro carriles. Esa cantidad formaba parte de los 162 millones de euros que el Principado de los tres accesos por autovía a la Zalia, incluyendo una conexión con la AS II (Gijón-Oviedo) y otra con la "Y" a la altura del Montico mediante el sistema de peaje en la sombra, que el Principado llegó a adjudicar en 2011. Después de que el adjudicatario de uno de esos tramos, el del Montico, desistiera al no conseguir financiación para la obra, se cambiarse los planes, renunciando el Principado al enlace con la AS II y proyectando el vial hasta La Peñona y el que irá a El Montico como carreteras convencionales y a pagar por el sistema convencional.

En cuanto a los plazos, las conexiones para la Zalia formaban parte del acuerdo suscrito en diciembre de 2005 por el Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria de Gijón, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón para la construcción de los accesos a El Musel y a su zona logística que incluían además de los viales ya citados otro acceso al Puerto por el valle de Aboño que también quedó en el limbo.

Las previsiones entonces era que todas aquellas carreteras proyectadas estuvieran construidas en 2009, antes de que culminara la ampliación de El Musel, fecha para la que también se preveía que estuviera en servicio parte de la Zalia. Catorce años después de ese plazo se ha puesto por fin en servicio la carretera desde La Peñona, mientras la propia Zalia sigue en barbecho. El segundo vial de la Zalia, hasta El Montico, costará alrededor de 20 millones de euros. El proyecto se está actualizando, como paso previo a su licitación.