Trampeos y formación, el plan de Foro para frenar el picudo rojo

Un plan de acción integral para frenar la plaga del picudo rojo en la ciudad –que alcance tanto a palmeras públicas como privadas– es la propuesta que ha hecho suya Carmen Moriyón, excalcaldesa de Gijón y candidata a la Alcaldía por Foro en las nuevas municipales, tras una reunión con Rafael Suárez-Muñiz y Fernando Hortelano como impulsores de la plataforma Stop Picudo-SOS Palmeras. Ese plan de acción integral arrancaría, en las explicaciones de la candidata, por actualizar el censo de todas las palmeras de la ciudad, contratar a expertos que ayuden a hacer un diagnóstico de la situación frente a la plaga, coordinar campañas de trampeo y desarrollar un plan de formación sobre la plaga para empleados públicos de jardines y empresas privadas.

"Gijón es el mayor palmeral del norte de España con más de 5.000 palmeras, de las cuales unas 600 son públicas. El Ayuntamiento no se puede quedar de brazos cruzados y permitir la pérdida de esta riqueza vegetal; debemos dar ejemplo", argumentó la candidata forista que también tiene claro que la actuación no puede ser solo sobre una parte de ese palmeral ya que no sería eficaz. "Las medidas deben tomarse de forma conjunta tanto en palmeras públicas como privadas; no sirve de nada que un propietario trate su palmera si el vecino de al lado no lo hace", remató.

Y dentro de esa actuación conjunta desde Foro, y tras oír a los expertos de la nueva plataforma, también se barajan ideas como la geolocalización y georreferenciación del palmeral gijonés, la elaboración de manuales divulgativos y el estudio de posibles subvenciones para ayudar a financiar los tratamientos.

Carmen Moriyón entiende que la lucha contra el picudo rojo es urgente y prioritaria. Para la candidata de Foro la actuación que se reivindica desde su organización política se justifica con la necesidad de proteger una parte del patrimonio vegetal de la ciudad pero también con contrarrestar "el elevado coste que supone cortar, enterrar y triturar las palmeras afectadas, las cuales presentan riesgo de caída" Y remató Moriyón con un "hace 15 años, ciudades como Elche ya pusieron en marcha medidas similares e impulsaron con éxito una gestión integrada para conocer bien la plaga y monitorizarla".

El impacto de la plaga de picudo rojo en Asturias, y más en concreto en Gijón, es de una gravedad máxima según explicaron los dos impulsores de la plataforma Stop Picudo-SOS Palmeras en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA. "No hay datos fiables en Asturias pero se calcula que el 70% de las palmeras de los parques públicos de Gijón están atacadas y que a nivel privado pueden ser un 50% las que sufren esta plaga", indicaron Hortelano y Suárez Muñiz. Fernando Hortelano es ingeniero agrícola, paisajista y asesor en gestión integrada de plagas y Rafael Suárez-Muñiz es geógrafo.

El pasado mes de febrero, y desde la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) se sacó una licitación para actuar en las palmeras de mayor valor ornamental del inventario municipal, unas 60 que están registradas como de categoría A. La opción de tratamiento elegido en ese contrato fue un sistema de inyección a baja presión por endoterapia con emamectina. La endoterapia consiste en aportar una dosis muy pequeña de insecticida en la zona central del tronco. Las larvas mueren al ingerir el insecticida que circula por la savia de la palmera tratada.